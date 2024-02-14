Во вторник, 13 февраля, правительство приняло подготовленные Министерством сообщения поправки к правилам регистрации транспортных средств, устанавливающие порядок и требования к регистрации электросамокатов и велорикш, которая является обязательной с 2024 года.

Поправки приняты для повышения безопасности дорожного движения, поскольку зарегистрированное транспортное средство и его владелец могут быть идентифицированы, в том числе в случаях нарушений.

Летом прошлого года были приняты поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают с 2024 года обязательную регистрацию электросамокатов и велорикш. К участию в дорожном движении допускаются только зарегистрированные транспортные средства этого типа. Ранее купленные самокаты необходимо зарегистрировать до 31 марта.

В правилах установлены требования и порядок к регистрации указанных транспортных средств и получения наклейки о регистрации.

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