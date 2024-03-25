С 29 марта по 1 апреля парковки Rīgas satiksme будут бесплатными, а общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.
На подземной автостоянке на улице Кр. Валдемара, 5а оплата будет соответствующей тарифам.
В пятницу, воскресенье и понедельник все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты.
В субботу, 30 марта, центр обслуживания клиентов на улице Спикеру, 1 будет работать с 10:00 до 16:00. Остальные центры обслуживания клиентов будут закрыты.
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