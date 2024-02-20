Rīgas satiksme избавилось от "улитки" в логотипе, которая сопровождала предприятие на протяжении 20 лет. Свой 21-й год главный пассажирский перевозчик Риги отмечает в новом образе. Однако, не все рижане восприняли новый логотип компании с энтузиазмом: в соцсетях идут дискуссии, пользователи делятся шутками и даже недовольством.

Прошлый логотип компании был создан в 2003 году и выполнен в желтых, красных и белых тонах, — в компании признали его устаревшим. Новый логотип Rīgas satiksme представляет симбиоз ярко-зеленого и синего цвета. "Свежий образ бренда заряжен движением, энергией и человечностью", — подчеркнула представитель пассажирского перевозчика Джиннета Иннуса.

На ребрендинг потрачены 13 тысяч евро, сообщили порталу Delfi на предприятии.

Šodien atzīmējam savu 21. pastāvēšanas gadadienu, ko uzsākam ar jaunu vizuālo identitāti. Jaunais uzņēmuma logo tiks ieviests pakāpeniski, vairāku gadu laikā. pic.twitter.com/Y61dJSOmks — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) February 20, 2024

Пока два логотипа будут сосуществовать вместе: с целью снижения затрат решено вводить новое лого постепенно. Сначала новый логотип будут использовать в электронной коммуникации. Логотипы на одежде сотрудников будут менять только тогда, когда нынешняя одежда износится и будет заказана новая.

То же самое касается и логотипов на автобусах, троллейбусах, трамваях: но их планируют заменить в течение года.

Городской транспорт в Риге можно будет встретить в двух цветовых гаммах во внешнем оформлении. В зеленый цвет будут окрашены электробусы, а в темно-синий — транспортные средства на другом виде топлива.

Отметим, новая идентичность уже вызвала как шутки, так и возмущения в социальной сети "X".

"Это что, серьезно? Мне уже режет глаза (от этих расцветок — прим.)" — написал пользователь None of the above.

"Символ хорош, но шрифт… Слишком выделяется буква "i" с точкой. Это нелогично и портит общий вид", — отметил Kaspars Spunde.

"Логотипы общественного транспорта обычно просты, монохромны, чтобы хорошо смотреться как на автобусах, так и на маленьких экранах — как хорошо узнаваемая иконка, символ. Здесь почти все выглядит некрасиво — шрифты, пропорции, слишком много элементов, искажена "улитка", — отмечает Nonymhir.

Rīgas satiksmes jaunā identitāte tāda, it kā ārā būtu 2005. … https://t.co/pZmhGmkhQr pic.twitter.com/9fjhrMiB3C — Toms Zariņš (@zarinstoms) February 20, 2024

😱 Pirms/pēc. Jūs nopietni? Man tūlīt acis sāks asiņot. https://t.co/vpF3kBHTsG pic.twitter.com/vrI8c7j0iC — none of the above (@merelysimple) February 20, 2024

Simbols ok, tomēr typo ir dīvains. Īpaši izceļas "i" ar punktu virs sākumburta. Šis ir neloģiski un sabojā kopskatu. @Rigassatiksme_ pic.twitter.com/lNFIVyAEhU — Kaspars Spunde 🇺🇦🇱🇻 (@spunde) February 20, 2024

Man krīt acīs tas, ka apakšējie burti izskatās lielāki par augšējiem. 🤷 Logo ir ok. — Kaspars Zn (@saliktengriba) February 20, 2024

Sabiedriskā transporta logotipi ir vienkārši, parasti monohromi, lai labi izskatītos kā uz autobusiem, tā arī mazos ekrānos — kā labi atpazīstama ikona, simbols. Šeit neglīts ir it viss — fonts, proporcijas, pārlieku daudz elementu, izkropļots gliemezis. pic.twitter.com/Ks6zMhuCJK — Nonymhir (@nonymhir) February 20, 2024

Zemākās cenas, piepūles, intelektuālās kapacitātes, degsmes, jēgas utt. utjp. rezultāts.

Sveiki sūnu ciems! https://t.co/KS2vf9vJEJ

— Edgars Zvirgzdiņš (@e_zvirgzdins) February 20, 2024

Powered by: "Bēdīgu dziesmiņu dziedam mēs, kas gan mums palīdzēt spēēēs … " no bērnības Tonton-raidījuma. Ja tas ir taisnība (izskatās, ka ir, diemžēl), viss ir bezgala bēdīgi, pavirši, neprofesionāli — identitāte, fonti, zīmola esence (DNS), stāsts un arī kā viss pasniegts. https://t.co/gKcQXUZiYG — Zigurds Zakis (@zz_zigurds) February 20, 2024

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