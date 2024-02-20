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Rīgas satiksme избавилось от "улитки" в логотипе, которая сопровождала предприятие на протяжении 20 лет. Свой 21-й год главный пассажирский перевозчик Риги отмечает в новом образе. Однако, не все рижане восприняли новый логотип компании с энтузиазмом: в соцсетях идут дискуссии, пользователи делятся шутками и даже недовольством.

Прошлый логотип компании был создан в 2003 году и выполнен в желтых, красных и белых тонах, — в компании признали его устаревшим. Новый логотип Rīgas satiksme представляет симбиоз ярко-зеленого и синего цвета. "Свежий образ бренда заряжен движением, энергией и человечностью", — подчеркнула представитель пассажирского перевозчика Джиннета Иннуса.

На ребрендинг потрачены 13 тысяч евро, сообщили порталу Delfi на предприятии.

Пока два логотипа будут сосуществовать вместе: с целью снижения затрат решено вводить новое лого постепенно. Сначала новый логотип будут использовать в электронной коммуникации. Логотипы на одежде сотрудников будут менять только тогда, когда нынешняя одежда износится и будет заказана новая.

То же самое касается и логотипов на автобусах, троллейбусах, трамваях: но их планируют заменить в течение года.

Городской транспорт в Риге можно будет встретить в двух цветовых гаммах во внешнем оформлении. В зеленый цвет будут окрашены электробусы, а в темно-синий — транспортные средства на другом виде топлива.

Отметим, новая идентичность уже вызвала как шутки, так и возмущения в социальной сети "X".

"Это что, серьезно? Мне уже режет глаза (от этих расцветок — прим.)" — написал пользователь None of the above.

"Символ хорош, но шрифт… Слишком выделяется буква "i" с точкой. Это нелогично и портит общий вид", — отметил Kaspars Spunde.

"Логотипы общественного транспорта обычно просты, монохромны, чтобы хорошо смотреться как на автобусах, так и на маленьких экранах — как хорошо узнаваемая иконка, символ. Здесь почти все выглядит некрасиво — шрифты, пропорции, слишком много элементов, искажена "улитка", — отмечает Nonymhir.

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