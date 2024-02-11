Планируется, что новые ограничения движения будут действовать до 30 апреля.
С 12 февраля по 30 апреля движение транспортных средств закроют на улице Слокас на участке от улиц Мартиня до Хаманя (в направлении Юрмалас гатве). Кроме того, движение перекроют на улицах Мартиня и Креслас у перекрестка с улицей Слокас.
Также произойдут изменения в маршрутах автобусов № 30, 37, 41 и 54.
Подробнее с изменениями в маршрутах общественного транспорта можно ознакомиться на сайте Rīgas satiksme.
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