Foto: OpenStreetMap
В Риге продолжаются работы по перестройке трамвайных путей, подземных коммуникаций и другой инфраструктуры. В связи с этим, с понедельника, 12 февраля, на улице Слокас введут дополнительные изменения движения.

Планируется, что новые ограничения движения будут действовать до 30 апреля.

С 12 февраля по 30 апреля движение транспортных средств закроют на улице Слокас на участке от улиц Мартиня до Хаманя (в направлении Юрмалас гатве). Кроме того, движение перекроют на улицах Мартиня и Креслас у перекрестка с улицей Слокас.

Также произойдут изменения в маршрутах автобусов № 30, 37, 41 и 54.

Подробнее с изменениями в маршрутах общественного транспорта можно ознакомиться на сайте Rīgas satiksme.

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