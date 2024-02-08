Маршрутная сеть постоянно меняется
Остановки, которые включены в маршрут перевозчика, определяются Автотранспортной дирекцией (ATD). Как рассказал Delfi ее представитель Виктор Закис, всего в региональной сети автобусных маршрутов Латвии насчитывается около 16 500 остановок, из которых 9 700 включены в расписание. В железнодорожном сообщении ситуация еще более плачевная: из 232 остановок в расписание включена только половина, или 116.
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