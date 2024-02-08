Почтовые отделения, школы, а теперь и большинство автобусных остановок в сельской местности закрываются. Некоторое время назад эти новости привлекли внимание пользователей Facebook. Жители выразили свое возмущение тем, что водители автобусов не высаживают пассажиров на ближайших для сельских жителей остановках. При этом водители действуют в соответствии с правилами, но это заставляет пассажиров усомниться в гуманности перевозчиков.

Маршрутная сеть постоянно меняется

Остановки, которые включены в маршрут перевозчика, определяются Автотранспортной дирекцией (ATD). Как рассказал Delfi ее представитель Виктор Закис, всего в региональной сети автобусных маршрутов Латвии насчитывается около 16 500 остановок, из которых 9 700 включены в расписание. В железнодорожном сообщении ситуация еще более плачевная: из 232 остановок в расписание включена только половина, или 116.

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