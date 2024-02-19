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С сегодняшнего дня в Риге будут изменены названия нескольких остановок общественного транспорта, сообщила агентству LЕТА представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Будет изменено название остановок на автобусных маршрутах № 47 и № 50 "Katlakalna iela", расположенных на улице Крустпилс, в обоих направлениях. В дальнейшем эти остановки будут называться "Mazā Rencēnu iela".

Названия меняются с тем, чтобы на 47-м автобусном маршруте в направлении от улицы Абренес до Гетлини две подряд остановки не носили одинакового названия "Katlakalna iela" и не вызывали растерянности у пассажиров.

На ул. Ницгалес остановки на троллейбусных маршрутах № 11 и 16 "Purvciems" в обоих направлениях получат название "Purvciema iela". Изменения также призваны помочь пассажирам лучше ориентироваться и сократить вероятность недоразумений.

В свою очередь, название остановок на улице Деглава "Nīcgales iela" в обоих направлениях и остановки "Nīcgales iela" на улице Ницгалес в направлении из центра будет изменено на "Itas Kozakevičas iela".

В августе прошлого года участок улицы между улицей Деглава и улицей Ницгалес был переименован в улицу Иты Козакевичи. В связи с этим комиссия Рижской думы по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок решила изменить названия остановок.

На указанных остановках останавливаются автобусы № 3, 6, 13, 47, 50, 51, 52 и троллейбусы № 11, 22, а также троллейбус № 16, следующий из парка и в парк.

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