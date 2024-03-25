Правящая коалиция отклонила просьбу оппозиции об отставке министра финансов Арвила Ашераденса (Новое Единство) в связи со скандалом вокруг заявлений бывшего главы офиса партии Нормунда Орлеанса о зарплате в конвертах и ​​других нарушениях. В интервью программе Латвийского телевидения De facto Орлеанc рассказал о том, насколько широким был оборот наличных во времена генерального секретаря Артиса Кампарса, сообщает Rus.Lsm.

Бывший член партии Нормунд Орлеанс, исключенный в середине марта за "нанесение ущерба репутации", на этой неделе был готов подробнее прокомментировать ситуацию. В разговоре фигурирует бывший генсек Кампарс, который якобы занимался в партии операциями с "наличкой".

На вопрос, были ли упомянутые в заявлениях партии 650 евро обычной фиксированной платой, Орлеанс ответил: "Это зависело от того, как я добирался на своей машине — сколько топлива израсходовал. […] Конечно, он [Кампарс] следил за всем этим".

Еще неделю назад в разговоре с журналистами Кампарс отрицал существование каких-либо выплат "наличкой" на нужды партии. На вопрос, может ли он подтвердить, что в период его пребывания на посту никаких, даже законных, расчетов наличными не было, Кампарс ответил: "Да, я могу это подтвердить".

Однако Орлеанс утверждает, что оборот наличных денег в "Единстве" практиковался чаще, чем сообщалось ранее — и не только в виде зарплат сотрудникам. Например, приходилось обращаться к Кампарсу, который выделял наличные для оплаты какого-то мероприятия или доставки еды.

Как сообщалось ранее, бывший глава офиса партии "Единство" Нормунд Орлеанс в телепередаче Nekā personīga заявил, что партия платила зарплату в конвертах ему и еще ряду сотрудников. В самом "Единстве" назвали его упреки ложью и попыткой очернения перед выборами в Европарламент. Обвинения оценит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

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