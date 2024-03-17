Скандал с возможной выплатой зарплат в конвертах в бюро "Единства" — вероятно, не единственный, бросающий тень на репутацию премьерской партии. Программа Латвийского телевидения De Facto сообщает: есть подозрения, что в "Единстве" — а ранее в партии-предшественнице "Новом времени" — молодым людям, привлекаемым к работе, регулярно приходилось отдавать полученные наличные деньги в виде партвзносов.

Еще тринадцать лет назад портал Delfi сообщал о том, что несколько молодых людей, работавших помощниками депутатов от "Нового времени" и получавшие небольшие зарплаты, вносили немалые членские партийные взносы. Речь шла о суммах в несколько сотен латов. Тогда руководитель "Нового времени" Солвита Аболтиня сказала, что молодые люди — пример для других. Осенью 2011 года ни Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), ни Служба государственных доходов (VID) не могли доказать какие-либо финансовые нарушения — молодые люди могли сэкономить и пожертвовать партии.

De Facto сейчас сообщает: из многих источников известно, что молодым людям в бюро "Нового времени", а потом "Единства" (на бульваре Мейеровица) выдавали наличные деньги, которые они тут же клали на счета в банкомат, а затем переводили партии как членские взносы. Тогда комиссия за платеж составляла всего 2 лата, и нередко молодые лююди перечисляли партии суммы 48 или 98, 248 или 498 латов. Откуда приходят деньги молодежи не объясняли.

Еще один скандал в бюро "Нового времени" произошел позже, уже в 2006 году. Во время так называемого скандала о "Резекненской тетрадке" тогдашнему пресс-секретарю "Нового времени" Дидзису Шмитсу пришлось объяснять, что "у партии никогда не было, нет и не будет черной кассы". Теперь Шмитс — депутат Сейма от оппозиционного "Объединенного списка": он публично утверждает, что "Единство" "унаследовало" зарплаты в конвертах от "Нового времени".

После скандала с якобы имевшей место выплатой зарплат в конверте в "Единстве" оппозиционный "Объединенный список" требует отставки министра финансов Арвилса Ашераденса, который одновременно является председателем "Единства".

Бывший глава бюро "Единства" Нормундс Орлеанс, сообщивший в медиа о зарплатах в конвертах, утверждает, что прошлой весной встречался с Ашераденсом, а также тогдашним премьер-министром, ныне министром иностранных дел Кришьянисом Кариньшем. По его словам, ему пообещали решить проблему, но сделано ничего не было.

KNAB сейчас проводит ведомственную проверку в связи с заявлениями Орлеанса. De Facto известно, что пояснения KNAB дали уже многие сотрудники партийного бюро, а также бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс.

Следует отметить, что в конце 2016 года "Единство" потеряло госфинансирование и не получало его два года. В 2019 году партия получало всего 40 тысяч евро. И только в 2020 году, когда вступили в силу изменения к закону о финансировании партий, "Единство" стало получаить от государства суммы с пятью нулями.

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