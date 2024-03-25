Теракт в концертном зале "Крокус холл сити" в Подмосковье противоречив и неоднозначен, но это событие будет использовано для усиления тоталитаризма в российском обществе и послужит для еще большей консолидации части населения вокруг Владимира Путина, заявил агентству LETA историк и политолог Карлис Даукштс.

Прежде всего, не все ясно с терактом и его причинами, так как с каждым часом появляются новые подробности о технической организации теракта и действиях ответственных служб, отметил Даукштс. Во-вторых, неоспоримым фактом является то, что администрация Путина пытается переложить вину на Украину и консолидировать свое население в порыве ненависти к украинцам, подчеркнул эксперт.

Хотя есть версии, что теракт будет использован для новой мобилизации на войну в Украине, Дауштс считает, что технической необходимости объявлять новую мобилизацию у Кремля сейчас нет, и он может действовать в соответствии с ранее принятыми законами. "Самое главное, на мой взгляд, не будет ли этот случай использован для введения военного положения в России", — объяснил латвийский политолог.

Даукштс считает, что Путин попытается использовать это нападение для борьбы с так называемой "пятой колонной" или "предателями" внутри России и что в стране будет создана атмосфера борьбы с любой оппозицией.

"Признаки тоталитаризма будут укрепляться и развиваться в российском обществе. Это будет использовано для еще большей консолидации патриотически настроенных слоев населения вокруг лидера и укрепления его личной власти", — считает политолог. Так называемые президентские выборы показали, что в России есть достаточно широкий слой, который не поддерживает действия Путина, и он воспользуется терактом, чтобы консолидировать вокруг себя "реакционное большинство".

Также есть сомнения в том, являются ли граждане Таджикистана, предъявленные общественности, настоящими преступниками, отметил эксперт. "У меня есть сомнения относительно политической мотивации и целей этого события. Необходимо задать вопрос, кому выгоден этот теракт. По сути, это менее всего выгодно Украине", — сказал Даукштс.

Если принять версию о том, что теракт был организован или сознательно "прикрыт" самими российскими спецслужбами, то, по мнению Даукштса, организация была очень плохой, и нельзя исключать конкуренции между российскими органами безопасности.

Дауштс также не исключил, что перед так называемой инаугурацией Путина в начале мая в высших эшелонах спецслужб могут произойти изменения.

Как сообщалось, в пятницу вечером вооруженные злоумышленники открыли огонь в концертном зале в Красногорске, в 22 километрах от центра Москвы. Следственный комитет России подтвердил гибель 137 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Тем временем Россия продвигает версию о возможном "украинском следе". Задержанные подозреваемые в осуществлении теракта граждане Таджикистана помещены под арест.

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