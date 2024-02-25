Дальнейшие боевые действия в Украине будут сложными — Россия может захотеть заморозить войну, чтобы получить передышку и восстановить свои вооруженные силы, считают латвийские эксперты, опрошенные агентством LETA.

Они также отмечают, что следующие 12-18 месяцев могут стать критическими для Украины, поэтому Западу важно мобилизовать свою поддержку Украине, чтобы она не проиграла войну против государства-агрессора. Если Россия одержит верх на поле боя, то, по мнению экспертов, менее чем через два года она сможет угрожать любой стране-члену НАТО.

Историк и политолог Карлис Даукштс подчеркнул, что прогнозировать будущее очень сложно, поскольку каждый день приносит что-то новое как во внутренней политике Украины, так и в мировой.

По мнению политолога, в украинском обществе начался период морально-психологической усталости. Это связано с тем, что слишком много погибших, нет серьезных успехов на фронте, российские войска не "выбиты" с украинской территории, а надежды на скорое контрнаступление стали слишком зависимы от объемов и скорости поставок западного оружия.

По мнению Даукштса, война вернула и внутриполитические проблемы, которые негативно влияют на общую ситуацию. Патриотические настроения и надежды, существовавшие в начале войны, "съедены" коррупцией, которая уничтожила многие хорошие идеи в Украине.

Историк отметил, что многие политические силы на Западе также начинают уставать от того, что Украине понадобится помощь не только в ближайшие недели, но и в ближайшие годы. Это создает иной политический фон. По его мнению, все эти негативные обстоятельства создают пессимистичный взгляд на развитие событий в Украине.

"Еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть, — это то, что в самой России меняется не только структура принятия решений, но и сам режим. Сейчас мы видим, что не хвост виляет собакой, а собака виляет хвостом. Мафиозная власть, или охлократия, которую "надул" Путин, начинает выдвигать свои требования. Я боюсь, что имперско-фашистские настроения, которые сейчас преобладают в России, являются опасным явлением и в контексте украинской войны. Так называемая патриотическая агрессия начинает влиять на моральный и политический климат в России", — сказал Даукштс.

Он сослался на интервью Путина американскому прокремлевскому комментатору Такеру Карлсону, из которого следует, что Россия хочет продолжать действия в Украине только на своих условиях, а настроения в России начинают напоминать Германию 1930-х годов. По мнению Даукштса, есть много признаков, как внутренних, так и внешних, что народ и лидер находятся в той же ситуации, что и Адольф Гитлер и немецкий народ, когда он вдруг начали истерически поддерживать свое руководство.

"Хотя у некоторых есть надежда, что в России произойдет военный переворот, что возникнет фрагментация в принятии решений, но это лишь предположение о том, что есть на самом деле. Поэтому я настроен довольно пессимистично, потому что требования, которые Путин пытается предъявить Западу, заключаются в том, чтобы вернуть завоеванные Россией территории, а затем прийти к соглашению. Параллельно с этим Путин говорит о денацификации, которая, однако, скорее должна быть проведена для самого русского народа. Это создает мрачное настроение для будущих перспектив и развития Украины", — считает политолог.

Как подчеркнул эксперт, несмотря на героизм украинского народа, необходимость новой мобилизации становится все более очевидной и будет очень непростой. Даукштс отметил, что ситуация вынуждает отправлять на фронт людей, которые не совсем добровольно идут на эту борьбу. Люди беспокоятся о своем физическом существовании. Настроение пессимистическое, отношения между властью и обществом обостряются .

Янис Гарисонс, бывший государственный секретарь Министерства обороны Латвии, тоже подчеркнул, что ситуация сложная. По его мнению, обе стороны находятся в схожей ситуации, и ни Украина, ни Россия не могут в данный момент добиться серьезных стратегических прорывов. Россия до сих пор не изменила своих политических установок — несмотря на все потери, она готова двигаться вперед. Гарисонс считает, что сейчас Россия усиливает давление на Украину.

Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

"У Украины заканчиваются боеприпасы. По мере того как война будет затягиваться, встанет вопрос о других видах вооружений, которые необходимо будет пополнять и обновлять. Американская военная промышленность получила толчок к развитию, но в Европе все еще не хватает мощностей. Я думаю, что в целом этот год будет достаточно сложным. Мы видим, что путинский режим укрепился, даже обрел новую жизнь, как развернув международню деятельность, так и, скорее всего, за счет убийства оппозиционера Алексея Навального и успеха в Авдеевке", — сказал бывший госсекретарь Минобороны.

По мнению Гарисонса, этот год ожидается сложным не только в Украине, но и на международном уровне. Он считает, что украинцам не удастся легко прорвать фронт. Не стоит недооценивать и россиян, которые достаточно хорошо укрепили свои позиции. Происходящее в Украине сейчас начинает больше напоминать позиционную войну времен Первой или Второй мировой войны, где продвижение вперед достигается только за счет больших потерь.

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