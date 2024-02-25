Foto: LETA

Дальнейшие боевые действия в Украине будут сложными — Россия может захотеть заморозить войну, чтобы получить передышку и восстановить свои вооруженные силы, считают латвийские эксперты, опрошенные агентством LETA.

Они также отмечают, что следующие 12-18 месяцев могут стать критическими для Украины, поэтому Западу важно мобилизовать свою поддержку Украине, чтобы она не проиграла войну против государства-агрессора. Если Россия одержит верх на поле боя, то, по мнению экспертов, менее чем через два года она сможет угрожать любой стране-члену НАТО.

Историк и политолог Карлис Даукштс подчеркнул, что прогнозировать будущее очень сложно, поскольку каждый день приносит что-то новое как во внутренней политике Украины, так и в мировой.

По мнению политолога, в украинском обществе начался период морально-психологической усталости. Это связано с тем, что слишком много погибших, нет серьезных успехов на фронте, российские войска не "выбиты" с украинской территории, а надежды на скорое контрнаступление стали слишком зависимы от объемов и скорости поставок западного оружия.

По мнению Даукштса, война вернула и внутриполитические проблемы, которые негативно влияют на общую ситуацию. Патриотические настроения и надежды, существовавшие в начале войны, "съедены" коррупцией, которая уничтожила многие хорошие идеи в Украине.

Историк отметил, что многие политические силы на Западе также начинают уставать от того, что Украине понадобится помощь не только в ближайшие недели, но и в ближайшие годы. Это создает иной политический фон. По его мнению, все эти негативные обстоятельства создают пессимистичный взгляд на развитие событий в Украине.

"Еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть, — это то, что в самой России меняется не только структура принятия решений, но и сам режим. Сейчас мы видим, что не хвост виляет собакой, а собака виляет хвостом. Мафиозная власть, или охлократия, которую "надул" Путин, начинает выдвигать свои требования. Я боюсь, что имперско-фашистские настроения, которые сейчас преобладают в России, являются опасным явлением и в контексте украинской войны. Так называемая патриотическая агрессия начинает влиять на моральный и политический климат в России", — сказал Даукштс.

Он сослался на интервью Путина американскому прокремлевскому комментатору Такеру Карлсону, из которого следует, что Россия хочет продолжать действия в Украине только на своих условиях, а настроения в России начинают напоминать Германию 1930-х годов. По мнению Даукштса, есть много признаков, как внутренних, так и внешних, что народ и лидер находятся в той же ситуации, что и Адольф Гитлер и немецкий народ, когда он вдруг начали истерически поддерживать свое руководство.

"Хотя у некоторых есть надежда, что в России произойдет военный переворот, что возникнет фрагментация в принятии решений, но это лишь предположение о том, что есть на самом деле. Поэтому я настроен довольно пессимистично, потому что требования, которые Путин пытается предъявить Западу, заключаются в том, чтобы вернуть завоеванные Россией территории, а затем прийти к соглашению. Параллельно с этим Путин говорит о денацификации, которая, однако, скорее должна быть проведена для самого русского народа. Это создает мрачное настроение для будущих перспектив и развития Украины", — считает политолог.

Как подчеркнул эксперт, несмотря на героизм украинского народа, необходимость новой мобилизации становится все более очевидной и будет очень непростой. Даукштс отметил, что ситуация вынуждает отправлять на фронт людей, которые не совсем добровольно идут на эту борьбу. Люди беспокоятся о своем физическом существовании. Настроение пессимистическое, отношения между властью и обществом обостряются .

Янис Гарисонс, бывший государственный секретарь Министерства обороны Латвии, тоже подчеркнул, что ситуация сложная. По его мнению, обе стороны находятся в схожей ситуации, и ни Украина, ни Россия не могут в данный момент добиться серьезных стратегических прорывов. Россия до сих пор не изменила своих политических установок — несмотря на все потери, она готова двигаться вперед. Гарисонс считает, что сейчас Россия усиливает давление на Украину.

Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

"У Украины заканчиваются боеприпасы. По мере того как война будет затягиваться, встанет вопрос о других видах вооружений, которые необходимо будет пополнять и обновлять. Американская военная промышленность получила толчок к развитию, но в Европе все еще не хватает мощностей. Я думаю, что в целом этот год будет достаточно сложным. Мы видим, что путинский режим укрепился, даже обрел новую жизнь, как развернув международню деятельность, так и, скорее всего, за счет убийства оппозиционера Алексея Навального и успеха в Авдеевке", — сказал бывший госсекретарь Минобороны.

По мнению Гарисонса, этот год ожидается сложным не только в Украине, но и на международном уровне. Он считает, что украинцам не удастся легко прорвать фронт. Не стоит недооценивать и россиян, которые достаточно хорошо укрепили свои позиции. Происходящее в Украине сейчас начинает больше напоминать позиционную войну времен Первой или Второй мировой войны, где продвижение вперед достигается только за счет больших потерь.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit