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Украина стала "на 730 дней ближе к победе", заявил, обращаясь из аэропорта в Гостомеле к согражданам, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину начала российского вторжения.

Он объяснил, почему записывает обращение из аэропорта: "Именно отсюда должно было начаться то же "взять Киев и Украину за три дня". Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант; два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров".

Чтобы выразить солидарность со Украиной, в Киев прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр Де Кроо. Владимир Зеленский встретился с ними в Гостомеле.

"Это символично и красноречиво описывает путь, который мы прошли за эти два года, и разницу между 24 февраля и сейчас", — заявил украинский президент.

У войны может быть "единственный финал — победа" Украины

"Мы стали на 730 дней ближе к победе. Кто-то ждет какого-то прорицателя, который сказал бы, когда она наступит, а миллионы украинцев просто помнят слова Кобзаря: боритесь — поборете! И следуют этому уже 730 дней самоотверженности и отваги", — продолжил Владимир Зеленский, выразив уверенность в том, что у войны может быть "единственный финал — победа" Украины.

"И здесь, в этом месте, лучше понимаешь: может не выдержать металл, но не украинцы. Можно сжечь самолет, но невозможно уничтожить мечту. Мечту, с которой 730 дней каждый из нас засыпает и просыпается, с которой засыпаешь ты, вы, все мы, все наши граждане, все украинцы", — сказал Зеленский.

"Любой нормальный человек хочет, чтобы война кончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша Украина", — продолжил президент, подчеркнув, что война должна закончиться на условиях Украины, а "мир" должен быть "справедливым". "Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина всегда будет стоять слово независимая", — заключил Владимир Зеленский.

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