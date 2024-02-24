Украинские официальные лица заявили, что вероятность российской наземной атаки на Украину из Приднестровья невелика, пишет американский Институт изучения войны. Заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что власти Приднестровья могут призвать или организовать референдум по вопросу присоединения к России 28 февраля.

Пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины полковник Наталья Гуменюк 23 февраля заявила, что сообщения о том, что власти Приднестровья будут призывать к аннексии региона Россией, призваны "всколыхнуть" информационное пространство и создать социально-политическую напряженность.

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля „власти" Приднестровья якобы попросят Российскую Федерацию присоединить их к своему составу, пока не подтвердилась", — сказал 22 февраля пресс-секретарь Главного управления военной разведки Украины Андрей Юсов "Украинской правде".

Гуменюк заявила, что российские силы нанесли ракетные удары по Одессе в ночь с 22 на 23 февраля, чтобы оказать дополнительное давление на регион и продолжающуюся "бурную ситуацию" в Молдове, и что украинские силы не наблюдали никакой военной активности в Приднестровье, которая могла бы угрожать Украине.

ISW отмечает, что не видит никаких признаков, указывающих на то, что ограниченная группировка российских сил в Приднестровье может попытаться провести наземные операции, угрожающие Украине. По мнению аналитиков института, эта группировка не способна начать значимую наземную операцию против Украины.

22 февраля ISW сообщил, что официальные лица Приднестровья могут призвать к проведению референдума об аннексии региона Россией, чтобы поддержать российские гибридные операции, направленные на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы. Однако речь идет об угрозе стабильности Молдовы, а не военной ситуации в Украине, отмечают аналитики ISW.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!