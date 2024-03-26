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Дождемся ли мы европейской "минималки"? Будет ли выравниваться уровень жизни в странах ЕС? "Зеленый курс" - что это вообще означает? И готова ли Латвия к новому расширению Евросоюза? Журналистки Данута Дембовская и Александра Полещук в подкасте Delfi "Шоу Шумана" рассуждают о том, что сейчас главное в европейской повестке.

В этом выпуске:

  • Правда ли, что ЕС обяжет каждую страну-участниц платить штраф за отказ принимать беженцев?

  • "Зеленый курс" — как по экологическому направлению политики ЕС ударили пандемия и военное вторжение России в Украину. Насколько востребован сейчас "зеленый" тренд?

  • "Не ниже плинтуса". Будет ли Брюссель устаналивать некий нижний порог пенсий, пособий и так далее? Будет ли выравниваться уровень жизни в странах ЕС?

  • Латвия — одна из самых активных сторонниц приглашения в ЕС Украины, Грузии и Молдовы. Однако в тот момент, когда появятся новые страны-участницы, Латвия перестанет быть одной из "младших", претендующих на самую большую поддержку из центра. Готова ли Латвия повзрослеть?


"Шоу Шумана"* — подкаст портала Delfi о Евросоюзе вообще и выборах в Европарламент в частности. Журналисты Данута Дембовская и Александра Полещук человеческим языком рассказывают о том, как все устроено в Брюсселе и Страсбурге.

* Робер Шуман — французский и европейский политик, один из основателей Европейского союза, Совета Европы и НАТО. Иногда его называют "отцом ЕС". В честь Шумана названа станция метро в Брюсселе — через нее проходят все, кто приезжает в Европарламент.

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