Первые ограничения на скорость движения и парковку электросамокатов в Риге планируется ввести с мая, заявил на пресс-конференции председатель комитета транспорта и сообщения Рижской думы Олаф Пулкс , со ссылкой на агентство LETA сообщает Rus.Lsm.

Первой зоной, где правила могут начать действовать уже с мая, станет Старая Рига. Скорость движения там будет ограничена до 20 километров в час. Кроме того, самокаты нельзя будет бросать где попало — их можно будет оставлять только в специальных зонах.