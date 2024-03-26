Первые ограничения на скорость движения и парковку электросамокатов в Риге планируется ввести с мая, заявил на пресс-конференции председатель комитета транспорта и сообщения Рижской думы Олаф Пулкс, со ссылкой на агентство LETA сообщает Rus.Lsm.
Новые правила планируется утвердить на заседании Рижской думы в среду.
Первой зоной, где правила могут начать действовать уже с мая, станет Старая Рига. Скорость движения там будет ограничена до 20 километров в час. Кроме того, самокаты нельзя будет бросать где попало — их можно будет оставлять только в специальных зонах.
Новые правила предусматривают, что самоуправление будет публиковать информацию о зонах с ограничением скорости и запретом на парковку на муниципальном портале Geo Rīga.
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