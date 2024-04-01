Foto: PVD

Собаки, изъятые в питомнике Lieldeviņzare Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) будут переданы Госагентству обеспечения, а затем проданы, сообщают 360TV ZIŅneši. Со своей стороны хозяйка питомника вместе с юристом предлагает свою версию случившегося — "произошел настоящий рэкет", все было сделано в корыстных целях, так как породистые собаки стоят дорого.

Владелица питомника Дайга Мачеша согласилась говорить перед камерой только в присутствии своего юриста. Ранее она несколько раз отказывалась пустить журналистов в питомник, где больше нет собак. Несколько животных все еще бегают по участку — их от изъятия спасла юрист, поспешно переписав на свое имя.

На вопрос, почему ранее она не пускала журналистов, хозяйка со слезами ответила: "Против меня был ужасный моббинг. Меня грозились зарубить топором. Самые разные угрозы, я была доведена до отчаяния, я боялась людей, боялась зайти в магазин, я была доведена до нервного срыва".

Версия PVD состоит в том, что в питомнике не соблюдались требования содержания животных - собак держали в клетках, без воды, они бесконтрольное размножались, жили разнополой стаей. Собак было много – больше сотни, а ухаживающих за ними людей мало. Также известно мнение защитников животных - собаки, содержащиеся в сарае, как домашний скот, становились асоциальными, что доказывает множество жалоб от покупателей, также подвергались сомнению выданные родословные.

Юрист Инесе Мелдере рассказала, что просит госорганы анонимизировать жалобы, чтобы можно было ознакомиться с их содержанием. "Собаки не бездомные, чтобы содержать их в приютах - у них есть дом, где их любят. И не у каждой собаки есть столько гектаров земли для прогулок", - добавила она.

Также Мачеша и ее юрист утверждали, что собаки в питомнике рожали не чаще раза в год. С другой стороны, никакими нормативами не установлено, сколько животных должно быть в питомнике. "Для кого-то и две собаки — много", - высказалась Мелдере.

Обе женщины считают, что собаки были изъяты с целью наживы — они здоровы, в их здоровье не нужно вкладывать средства, и таких качественных животных очень легко продать.

Хозяйка полна решимости сделать все, чтобы вернуть своих собак. В свою очередь в Госагентстве обеспечения категорически заявили, что об этом не может быть и речи.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit