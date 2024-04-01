Собаки, изъятые в питомнике Lieldeviņzare Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) будут переданы Госагентству обеспечения, а затем проданы, сообщают 360TV ZIŅneši. Со своей стороны хозяйка питомника вместе с юристом предлагает свою версию случившегося — "произошел настоящий рэкет", все было сделано в корыстных целях, так как породистые собаки стоят дорого.

Владелица питомника Дайга Мачеша согласилась говорить перед камерой только в присутствии своего юриста. Ранее она несколько раз отказывалась пустить журналистов в питомник, где больше нет собак. Несколько животных все еще бегают по участку — их от изъятия спасла юрист, поспешно переписав на свое имя.

На вопрос, почему ранее она не пускала журналистов, хозяйка со слезами ответила: "Против меня был ужасный моббинг. Меня грозились зарубить топором. Самые разные угрозы, я была доведена до отчаяния, я боялась людей, боялась зайти в магазин, я была доведена до нервного срыва".

Версия PVD состоит в том, что в питомнике не соблюдались требования содержания животных - собак держали в клетках, без воды, они бесконтрольное размножались, жили разнополой стаей. Собак было много – больше сотни, а ухаживающих за ними людей мало. Также известно мнение защитников животных - собаки, содержащиеся в сарае, как домашний скот, становились асоциальными, что доказывает множество жалоб от покупателей, также подвергались сомнению выданные родословные.

Юрист Инесе Мелдере рассказала, что просит госорганы анонимизировать жалобы, чтобы можно было ознакомиться с их содержанием. "Собаки не бездомные, чтобы содержать их в приютах - у них есть дом, где их любят. И не у каждой собаки есть столько гектаров земли для прогулок", - добавила она.

Также Мачеша и ее юрист утверждали, что собаки в питомнике рожали не чаще раза в год. С другой стороны, никакими нормативами не установлено, сколько животных должно быть в питомнике. "Для кого-то и две собаки — много", - высказалась Мелдере.

Обе женщины считают, что собаки были изъяты с целью наживы — они здоровы, в их здоровье не нужно вкладывать средства, и таких качественных животных очень легко продать.

Хозяйка полна решимости сделать все, чтобы вернуть своих собак. В свою очередь в Госагентстве обеспечения категорически заявили, что об этом не может быть и речи.

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