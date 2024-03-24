Foto: PVD

В связи с нарушениями требований содержания животных и длительных недочетов Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из питомника Lieldeviņzare большое количество собак.

Изъятые из питомника Lieldeviņzare собаки доставлены в приюты для животных, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба.

По подсчетам службы, в животноводческом комплексе Lieldeviņzare содержится более ста собак. Специалисты установили, что животных содержат в неподходящих условиях, не обеспечивая им полноценное питание, свободный доступ к питьевой воде, а окружающая среда позволяет им бесконтрольно размножаться.

Животноводческий комплекс Lieldeviņzare ранее уже попадал в поле зрения Продовольственно-ветеринарной службы, получив несколько выговоров за нарушения в работе. Питомник предупредили, что если не будут исправлены недочеты, то это может привести к изъятию животных.

Foto: PVD

В ходе неоднократных проверок в питомнике служба установила, что нарушения не устранены, владелица не может обеспечить адекватный уход за собаками, и в целом улучшения ситуации не наблюдается.

В середине марта по результатам очередной проверки был возбужден процесс об административном правонарушении и принято решение об изъятии животных в рамках него.

На данный момент изъятые из питомника собаки находятся в приютах для животных. ​​Агентство государственной безопасности будет решать, что же делать с ними дальше.

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