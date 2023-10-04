Общество Dzīvnieku pansija Ulubele отвергает подозрения в незаконном использовании пожертвований, сообщила агентству LETA руководитель Ulubele Илзе Джонсоне.

В передаче Atvērtie faili на Латвийском радио сообщалось, что за последние два года организация Dzīvnieku pansija Ulubele потратила больше всего пожертвованных денег — около 160 000 евро — на юридические услуги.

Как пояснила организация в распространенном заявлении, Ulubele является неправительственной организацией, полностью зависимой от пожертвований. При распределении общих доходов только одна четверть приходится на предоставляемое муниципалитетами финансирование, а три четверти — на пожертвования. Приют имеет значительное число тех, кто его поддерживает.

"Каждый год мы подаем отчеты в Службу государственных доходов (VID), указывая каждое предприятие, НПО и физическое лицо, оказавшее поддержку, а также сумму пожертвования. Ulubele всегда выполняет свои обязательства и отчитывается о доходах/расходах своим жертвователям и государству", — говорится в заявлении. Также подчеркивается, что Ulubele очень уважает позицию каждого жертвователя в отношении публичности.

Порядок отчетности Ulubele перед каждым из желающих этого жертвователей является основой уважения, доверия и долгосрочного сотрудничества. Никто не имеет права вопреки регламенту о защите данных частных лиц получать их, изучать и тем более создавать публикации, очерки, клевету, используя данные 2000 частных лиц, в которых указаны персональные коды лиц и сведения о размере пожертвований, подчеркивается в распространенном обществом заявлении.

В заявлении поясняется, что на содержание животных в год необходимо 540 000 евро, что составляет почти 70% расходов Ulubele. В свою очередь, 20% расходов идет на различные материалы, начиная от орудий труда и строительных материалов до печатных материалов, образовательных раздаточных материалов, материалов на реконструкцию зданий и облагораживание территории.

Юридические и общественно-просветительские услуги, услуги по изучению общественного мнения и внедрению изменений в законодательство в целом составляют менее 10% расходов. Но именно благодаря этим 10% Ulubele стал лидером мнений, и команда приюта добилась изменения общественного мнения и законодательства, поясняется в заявлении общества.

"Мы и приют, и организация по защите животных. Формы годового отчета для организаций общественного блага (ООБ) отличаются от привычных годовых отчетов. Организации, осуществляющие как общественную, так и хозяйственную деятельность, заполняют приложения к таблицам годового отчета. Расходы на хозяйственную и общественно-полезную деятельность отделяются в связи с учетом налога на добавленную стоимость", — поясняет общество, добавляя, что его представители связались с VID и договорились об уточнении соответствующих разделов годового отчета.

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