Необходимо углубленно оценить все аспекты, связанные со скрученными одометрами, прежде чем вносить в правила техосмотра пункт о том, что транспортное средство не может пройти техосмотр при меньших данных одометра, чем было зафиксировано ранее, заявили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Как сообщили в CSDD, Европейская комиссия в настоящее время работает над обязательным требованием об обмене данными одометров во всех странах ЕС.

CSDD поддерживает единое регулирование в странах ЕС, что обеспечило бы контроль. При этом нужно тщательно оценить все аспекты, связанные с этим вопросом, прежде чем вносить изменения в правила о техосмотре.

В CSDD отмечают, что были случаи изменения показаний одометра транспортного средства из-за замены поврежденной панели приборов или когда показания одометра достигали технически максимально возможного значения. При этом манипуляции с данными одометра особенно распространены при ввозе или вывозе транспортных средств, поэтому обмен данными очень важен.

С 2018 года CSDD имеет доступ к сервису Eucaris Mileage, и все зарегистрированные на платформе e-CSDD пользователи могут увидеть информацию об истории пробега транспортных средств.

Однако пока участие в этой услуге для стран ЕС является добровольным, и CSDD получает информацию об истории пробега транспортных средств только из Эстонии, Нидерландов, Словакии, Бельгии и Люксембурга.

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