Заместитель спикера Сейма, бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") может быть одним из кандидатов на должность министра иностранных дел, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

На вопрос, было ли решение нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша (СП) уйти в отставку добровольным или "его попросили", Силиня ответила, что это было собственное решение Кариньша.

На вопрос о том, когда может быть принято решение о новом министре иностранных дел, Силиня ответила, что заседание Сейма состоится 11 апреля, и это первая дата, когда вопрос может быть рассмотрен. При этом премьер добавила, что кандидатура нового министра еще не определилась.

Комментируя упоминания Калнини-Лукашевицы как кандидата на должность министра иностранных дел, Силиня заявила, что это кандидат, которого можно рассматривать, как и депутат Сейма Гиртс Валдис Кристовскис, который исторически был одним из лидеров.

"Дайте нам еще немного времени", - сказала Силиня, подчеркнув, что на пост министра иностранных дел не будет беспартийного кандидата, поскольку внутри партии есть достаточно сильные кандидаты.

Как сообщалось, на прошлой неделе после встречи с Силиней Кариньш заявил о своей отставке. Он продолжит выполнять обязанности министра иностранных дел до 10 апреля. Отставка Кариньша связана со скандалом об использовании им специальных авиарейсов в бытность премьер-министром, что обошлось государственному бюджету в значительные суммы.

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