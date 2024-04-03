Всего в Латвии ко 2 апреля зарегистрированы 8330 электроскутеров, сообщили представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) агентству LETA.
Среди них 2489 скутеров — прокатные, а 5841 зарегистрированы частными лицами.
В последнюю неделя марта регистрация была наиболее активной, отметили в CSDD. Более того, процесс регистрация продолжается, поэтому число зарегистрированных электроскутеров увеличивается.
С 1 апреля в Латвии запрещено участвовать в дорожном движении на незарегистрированных электросамокатах.
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