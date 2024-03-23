В конце января 2024 года вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, нацеленные на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов. К началу велосезона Delfi рассказывает о том, что изменится для велосипедистов.
Теперь закрепленные на голове защитные шлемы должны носить велосипедисты в возрасте не до 12, а до 16 лет. Также добавлен новый пункт о том, что велосипедистам запрещено ехать по проезжей части противоположного направления.
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