В конце января 2024 года вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, нацеленные на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов. К началу велосезона Delfi рассказывает о том, что изменится для велосипедистов.

Теперь закрепленные на голове защитные шлемы должны носить велосипедисты в возрасте не до 12, а до 16 лет. Также добавлен новый пункт о том, что велосипедистам запрещено ехать по проезжей части противоположного направления.