В краткосрочной и среднесрочной перспективе режим Владимира Путина продолжит поддерживать конфронтационные отношения с Западом, в том числе угрожая по мере необходимости эскалацией конфликта, включая угрозы применения ядерного оружия. Однако готовность России начать открытое военное противостояние с более сильным противником маловероятно, к такому выводу пришло в своем последнем докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB).

Отношения России со странами Запада постепенно ухудшались еще с момента аннексии Крыма в 2014 году и начала военных действий в восточных регионах Украины. При этом уже исторически Россия воспринимала НАТО как угрозу, акцентирует бюро.

С начала широкомасштабного вторжения в Украину высказывания против НАТО стали частью ежедневной риторики российских должностных лиц. Часть высказываний включает выражение прямой угрозы НАТО и его странам-участницам.

Потери российской армии

На то, как Россия будет выстраивать дальнейшие отношения с НАТО, может повлиять совокупность нескольких факторов: потенциал России в восстановлении ее военных сил и военной индустрии; экономическая ситуация и политическая мотивация России, а также дальнейшее развитие потенциала обороны и сдерживания НАТО.

Согласно общедоступной информации, с начала вторжения Россия потеряла более 315 000 военнослужащих, включая погибших и раненых. Украинские источники указывают на куда более ощутимые потери России, превышающие 400 000 военных.

О значительных потерях российской армии говорит и необходимость проведения мобилизации. Для поддержания боеспособности армии еще в сентябре 2022 года Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации. Солдат привлекали и представители частных военных компаний, воюющих в Украине, например, бойцы ЧВК "Вагнер" вербовались в российских местах заключений, отмечает БЗС.

Мобилизация в России продолжается в скрытом виде, так как только таким образом возможно компенсировать потери живой силы в Украине. По мере продолжения войны и потерь не исключена и повторная "открытая" мобилизация. При ее объявлении ведущая элита России будет руководствоваться ситуацией на фронте и общими настроениями в обществе.

SAB акцентирует внимание на том, что наряду со значительным числом военнослужащих с начала войны украинским силам удалось уничтожить и серьезное количество российской бронетехники, а также летательные аппараты и корабли. Наибольшие потери военнослужащих и техники наблюдаются в сухопутных войсках при сохранении российским флотом и ВВС сравнительно широких боевых возможностей.

По мере затягивания конфликта возрастает значение военно-промышленного комплекса для поддержания боеспособности российских сил. Россия сумела в короткие сроки адаптировать производство под военные нужды. По мере продолжения боевых действий в Украине ожидается ослабление способности России к восстановлению и пополнению арсенала.

Российский военно-промышленный комплекс продолжает сталкиваться с нехваткой рабочей силы, особенно высококвалифицированной. Кроме того, на производственный потенциал может негативно повлиять износ используемой в производстве инфраструктуры и ограниченный доступ к компонентам, необходимым для содержания инфраструктуры. Перенаправление ресурсов военно-промышленного комплекса на поддержание боеспособности российской армии в Украине еще больше ограничивает разработку и внедрение новых военных технологий, что в среднесрочной перспективе может усугубить технологическую отсталость произведенного в России вооружения, отмечает SAB.

Война в Украине и вызванные ею геополитические изменения в Европе привели к необходимости пересмотра существующей модели вооруженных сил России. Еще в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с заявлением о реформе вооруженных сил России, направленной на улучшение командования войсками и увеличение численности и персонала подразделений вооруженных сил до 1,5 млн в 2026 году.

В рамках реформы 26 февраля 2024 года были возрождены Московский и Ленинградский военные округа, которые с 2010 года были объединены в Западный военный округ.

С учетом военных действий в Украине и потерь российских военнослужащих и техники, с высокой долей вероятности можно предсказать, что Россия столкнется со сложностями и не сможет до 2026 года внести фактические изменения в свои вооруженные силы, что, однако, не помешает ей формировать в публичном пространстве представление о прогрессе в реформе вооруженных сил, заключило SAB.

Угроза применения ядерного оружия

Российские высшие должностные лица регулярно выступают с угрозами применения ядерного оружия, в том числе связывая его с ходом военных действий в Украине и оказываемой ей западными странами поддержкой.

Угрозу применения ядерного оружия российские официальные лица более интенсивно используют в случаях, когда украинской армии удается добиться успеха на фронте или когда в западных странах активизируется политическая дискуссия об оказании Украине новой поддержки.

С помощью агрессивной ядерной риторики Россия также стремится поднять уровень тревоги в обществах западных стран. Использование ядерного оружия наверняка вызвало бы негативную международную реакцию и со стороны стран, которые сейчас нейтральны или дружественны к России, например, Китая. Применение ядерного оружия также привело бы к еще более значительной консолидации западных стран и увеличению поставок Украине новых видов оружейных систем.

Переход к военной экономике

Война России в Украине и связанные с ней санкции негативно отразились на российской экономике и доступе к иностранному капиталу. При этом Россия продолжает использовать имеющиеся в распоряжении страны инструменты для повышения устойчивости экономики.

Сейчас одной из опор российской экономики является ее военно-промышленный комплекс, а также все еще высокие доходы от международной торговли углеводородами, в том числе в обход санкций и торговых ограничений. По мере продолжения войны в Украине Россия продолжит приспосабливать свою экономику под военные нужды, что с одной стороны позволит ей поддерживать боевые действия и боеспособность армии, однако в среднесрочной перспективе сократит или даже остановит рост российской экономики.

Вторжение России в Украину планировалось как быстрая победоносная война, а не продолжающийся более двух лет конфликт, к которому Россия не была готова. Учитывая ход войны, России приходится переоценивать возможный ход потенциальных будущих конфликтов и потенциал страны для участия в таком конфликте.

Главный интерес режима, которым руководит Путин, - укрепить или удержать свои позиции власти. Внутриполитические и внешнеполитические действия России планируются исходя из этого интереса.

Россия не готова воевать с НАТО

Неудачный ход войны на Украине, в том числе способность Украины противостоять превосходящим ее армию российским силам, создает необходимость для путинского режима провести переоценку способности России управлять столкновениями такого характера. По оценке SAB, в краткосрочной и среднесрочной перспективе готовность России начать открытое конвенциальное военное противостояние с более сильным противником, таким как НАТО, маловероятна.

Поддержание внешней угрозы - один из самых распространенных инструментов мобилизации общества в авторитарных странах, который длительное время используется российским политическим режимом.

НАТО в России тоже преподносится как агрессивно настроенная против России организация, и в среднесрочной перспективе России выгоднее поддерживать образ НАТО как агрессора, чтобы таким образом усилить общественную поддержку политического режима.

Отношения России с НАТО и вероятность конфронтации следует оценивать и в контексте других процессов региональной и глобальной политики. Вторжение России в Украину понизило влияние России в близлежащих к ней регионах, таких как Южный Кавказ или страны Центральной Азии.

Зависимость России от Китая

Ожидается, что открытое противостояние с НАТО будет способствовать поиску странами региона альтернативных направлений сотрудничества. Вторжение России в Украину привело к росту зависимости России от Китая. В условиях продолжающегося роста китайской экономики в ситуации, когда российская экономика стагнирует, существует высокая вероятность того, что России придется больше стратегического внимания уделять Китаю и способам ограничения растущей зависимости от него.

Война способствовала объединению Запада

При вторжении в Украину путинский режим полагался на отсутствие единства на Западе и различное отношение западных стран к России. Тем не менее, война способствовала объединению Запада и его готовности осуществлять меры по сдерживанию российской агрессии.

Помимо этого, вторжение России способствовало пересмотру оборонной политики западных стран, в результате чего большинство стран приняли решение о мерах по повышению обороноспособности в ближайшие годы.

С начала вторжения в НАТО был предпринят ряд важных практических действий по сдерживанию и укреплению обороноспособности, таких как разработка новых региональных планов. Важным событием в укреплении общего потенциала альянса, особенно в регионе Балтийского моря, стало присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

В разделе выводов SAB указало, что ход российского вторжения в Украину вызвал вопросы о дальнейших сценариях действий России, в том числе возможном открытом противостоянии с западными странами, включая страны НАТО.

Заявления о реформах вооруженных сил России, регулярные угрозы применения ядерного оружия, а также в целом поддерживаемый Россией конфронтационный тон создают впечатление неизбежности открытого военного противостояния.

Обзор фактической ситуации в России, в свою очередь, свидетельствует о нескольких факторах, не подтверждающих российскую риторику. Во-первых, первоочередная задача оборонного сектора России - военные действия в Украине, с направлением на них значительной части ресурсов вооруженных сил, военно-промышленного комплекса и накопленных в прежние годы резервов вооружений. России потребуется время для восстановления потерянной в войне техники, обучения военнослужащих, а также восстановления резервов, отмечает SAB

Эти действия придется предпринять в условиях, когда российская экономика продолжит сталкиваться с проблемами и иссяканием ресурсов.

Несмотря на то, что путинский режим остается стабильным, война в Украине усилила давление на режим, в том числе создав новый вид рисков, как это показал бунт Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Скорее всего, Россия продолжит использовать против стран НАТО гибридные методы различного характера, в том числе информационные и операции влияния, а также кибератаки. В то же время вероятность открытого конвенционального военного противостояния с Россией остается низкой, заключило SAB.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!