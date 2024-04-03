Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предлагает создать специальную миссию НАТО по Украине (NATO Mission Ukraine) и согласовать военную помощь альянса Киеву на пятилетний период на сумму 100 млрд евро. Об этом в ночь на среду, 3 апреля, пишут информационные агентства dpa и AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Указывается, что подобные планы будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран - членов НАТО, которая пройдет 3-4 апреля в Брюсселе по случаю 75-летней годовщины создания альянса. Окончательно решение по вопросу расширения поддержки подвергшейся российскому нападению страны, однако, ожидается не ранее юбилейного саммита НАТО в июле в Вашингтоне.

Задачи возможной миссии НАТО по Украине

Как указывает dpa, в случае создания миссии НАТО по Украине ее главной задачей станет координирование поставок вооружений и обучения украинских военных. В настоящий момент соответствующую работу проводят США, организуя для этого регулярные встречи на немецкой авиабазе Рамштайн или в Брюсселе. Идея же Йенса Столтенберга состоит в том, чтобы вывести поддержку Украины со стороны НАТО на более общий уровень, сделав ее независимой от политической обстановки в отдельных странах-членах, особенно учитывая возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, поясняет dpa. Об этом пишет также издание Politico.

Что касается перспективы создания фонда на 100 млрд евро для военной поддержки Украины странами НАТО, то тут остается много вопросов. В частности, нет определенности относительно того, будут ли учтены суммы, уже выделенные на эти цели отдельными странами.

Опасения Германии по поводу усиления роли НАТО в Украине

Пресс-секретарь НАТО отказался комментировать предложения Столтенберга, подтвердив лишь по запросу журналистов, что на встрече глав МИД стран - членов НАТО 3 и 4 апреля пойдет речь о том, как сделать поддержку Украины Североатлантическим альянсом более сильной, более предсказуемой и долгосрочной.

Правительство Германии, в особенности ведомство федерального канцлера, до сих пор очень сдержанно относилось к предложениям усилить роль НАТО в Украине. Эта позиция объясняется опасениями перспективы расширения войны на территорию НАТО и дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

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