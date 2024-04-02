В центре Харькова на каждой улице слышен гул генераторов. 22 марта второй по величине город Украины погрузился во тьму в результате массированной, целенаправленной российской ракетной атаки на энергосистему — крупнейшей с начала полномасштабной войны. Пока в Харькове пытаются восстановить электроснабжение, по всей стране прокатилась волна новых ударов, направленных на объекты энергосистемы.



Это перевод репортажа корреспондента BBC News Сары Рейнсфорд. Оригинал материала на английском языке можно прочитать здесь.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил то, что он называет российским "ракетным террором", и возобновил призывы к союзникам Украины о поставках дополнительных систем ПВО.

Власти Одессы сообщали, что энергетическая система города стала последней, подвергшейся в минувшие выходные ночному удару ракет и беспилотников, что привело к частичному отключению электричества.

Харькову нанесен более серьезный ущерб. По словам мэра города Игоря Терехова, на полное восстановление подачи электроэнергии понадобятся недели, и это при условии, что российские войска не нанесут новые удары по тем же целям.

В ходе первого удара по энергосистеме города из строя вышли даже сирены воздушной тревоги. Вместо этого сигналы об опасности теперь издают мобильные телефоны местных жителей.

Тревога может продолжаться часами — во время одной из них субботним вечером в многоквартирном доме взрывной волной выбило десятки окон.

Однако российские войска все чаще нацеливаются на энергетические объекты. "Повреждения очень серьезные", — сказал "Би-би-си" мэр города Игорь Терехов.

"Нам нужно время на восстановление, — добавил он, предположив, что на это может уйти по меньшей мере пара месяцев. — Пока так. Это все зависит от той ситуации, которая будет не только в Харькове, но в целом по стране".

Министерство обороны России подтверждает, что последние удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Там говорят, что цель этих ударов — нарушить работу оборонной промышленности страны, и утверждают, что "все цели удара были достигнуты". Российское военное ведомство давно занимается дезинформацией.

В интервью "Би-би-си" мэр Харькова сказал, что производственный сектор города, потребляющий много электроэнергии, особенно страдает от перебоев с электричеством. "Пищевые фабрики, еще разные предприятия, которым нужны большие объемы потребления электроэнергии… и на них это влияет, — говорит Терехов. — Нужно серьезное ПВО. Нужно очень серьёзное вооружение. Пока его не будет, мы будем подвержены обстрелу".

Отключение электричества

Воздействие перебоев с подачей электроэнергии на население очевидно. В целях экономии электричество отключают, для этого в городе введен график. В прошлую субботу такие отключения длились шесть часов, в воскресенье их сократили до четырех. Время может сдвигаться.

"Они должны были отключить свет в моем районе в 9 часов, поэтому я специально встал пораньше, чтобы все зарядить, — написал мне друг. — Потом я зашел в лифт и застрял, потому что они отключили электричество раньше времени!"

Парикмахерская в одном из харьковских переулков — одно из многих предприятий малого бизнеса, перед входом в который шумно гудит электрогенератор. В субботу он работал в течение семи часов, позволяя салону продолжать работу.

То же самое касается кафе и других заведений в центре города, хотя окна во многих из них забиты досками, закрывающими дыры на месте уже разбитых стекол или для защиты в случае будущих ударов. Некоторые доски разрисованы птицами и цветами.

"Мы работаем от генератора с понедельника, — говорит "Би-би-си" хозяйка парикмахерской Наталья. — Конечно, нам очень тяжело, потому что все мы здесь женщины, и когда мы заканчиваем работу поздно вечером, совсем темно на улице!"

Россия уже атаковала энергосистему Украины в первую зиму полномасштабной войны. Пока инженеры в срочном порядке проводили ремонтные работы, жители дрожали от холода в темноте в своих домах или направлялись в так называемые пункты несокрушимости за теплом и электричеством.

В надежде на тихую ночь

Сейчас намного теплее, но последствия перебоев с электричеством по-прежнему серьезные. С наступлением ночи целые районы Харькова остаются в кромешной темноте.

Это не только усложняет жизнь, но и влияет на настроение людей. "У России есть новое оружие", — с беспокойством говорит мне студентка Лиза на одной из центральных площадей Харькова.

Здесь много говорят о том, не причинят ли Украине еще больше разрушений новые, управляемые бомбы, которые применяет Москва. "Люди подавлены и подумывают о том, чтобы на время покинуть Харьков. Мы видим, что нашей армии очень трудно". Но власти города намерены поддерживать дух настолько, насколько это возможно.

Уже через несколько часов после нанесенного в минувшие выходные ракетного удара десятки рабочих расчищали осколки вокруг жилого дома и пилили доски, чтобы закрыть оконные проемы. Городское метро опять работает, а вместо троллейбусов и трамваев на маршруты вышли автобусы.

В Одессе в двух районах в воскресенье утром было частично отключено электричество, но уже к полудню его подачу восстановили. "Несколько дней назад у нас было полное отключение света, и это было мощно, — рассказала в интервью "Би-би-си" жительница Одессы Маша. — Вчера в центре города не работали светофоры и частично были выключены уличные фонари, чтобы сэкономить электроэнергию". В воскресенье, по ее словам, люди как обычно вышли на улицы города.

По словам чиновников, ограничения на потребление электроэнергии сняты по всей стране.

Когда я спросила владелицу харьковской парикмахерской Наталью, не волнуют ли ее последние авиаудары, она в ответ напомнила мне, какая репутация сложилась у ее города. "Мы несокрушимы", — пошутила она, а потом пожелала нам тихой ночи, как теперь говорят в Харькове, то есть ночи без взрывов.

Сейчас такие ночи выдаются все реже.

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