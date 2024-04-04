Рижская дума продолжит работу над запретом азартных игр в столице, сообщил агентству LETA мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), комментируя решение Конституционного суда (КС), которым был отменен установленный ранее запрет на организацию азартных игр в столице.

Кирсис подчеркнул, что политическая установка думы по этому вопросу не меняется, просто требуется больше времени и ресурсов для достижения цели.

Для этого нужно будет провести основательную работу, чтобы изучить решение и все юридические аспекты, а также полностью понять доводы судей КС.

"Мы живем в правовом государстве, и решение КС — это закон. Мы будем его уважать", — заявил Кирсис.

Он добавил, что его несколько смущает акцент на территориальный аспект. Рижская дума уже представила суду исследование Министерства здравоохранения о вредном влиянии азартных игр. Это вредное влияние наблюдается повсюду, независимо от территории.

"Если бы мы боролись с влиянием алкоголя на здоровье, не пригодилось ли бы нам исследование про всю Латвию или мир, а не отдельно про Пурвциемс и Плявниеки? По-моему, это негативное влияние есть независимо от того, есть ли на территории смешанная застройка или частные дома", — отметил мэр.

Он еще раз подчеркнул, что муниципалитет ознакомится с решением суда, изучит его, обсудит его с юристами, а затем представит свое видение дальнейших действий.

Председатель КС Алдис Лавиньш подчеркнул на пресс-конференции, что самоуправления могут вводить ограничения на азартные игры на определенных территориях. Однако суд постановил, что ограничение на азартные игры на всей административной территории Риги неконституционно.

Лавиньш пояснил, что данное решение означает лишь то, что с момента опубликования решения КС не будет действовать пункт обязательных правил об использовании и застройке территории Риги, который ограничивает организацию азартных игр на всей территории Рижского самоуправления, за исключением четырех- и пятизвездочных отелей.

Однако это не означает, что самоуправления, в том числе Рижская дума, не могут вводить подобные ограничения на организацию азартных игр на своей территории.

Основная суть решения заключается в том, что в демократическом и правовом государстве ограничение основного права должно быть обосновано. В данном случае, отметил председатель суда, речь идет об ограничении права коммерсантов на собственность.

Для введения таких ограничений необходимо оценить каждую территорию, на которой разрешена коммерческая деятельность, и понять, оправдано ли ограничение азартных игр. В настоящее время у Рижского самоуправления таких оснований не было, сказал Лавиньш.

Для введения ограничений на организацию азартных игр муниципалитет должен оценить конкретные территории, например, застроенность и инфраструктуру, плотность населения, интересы жителей и коммерсантов и другие условия конкретного района.

Муниципалитет может, оценив площадь застройки и расположение объектов инфраструктуры в конкретном районе, запретить проведение азартных игр вблизи, например, образовательных, культурных, спортивных объектов, мест отдыха и детских игровых площадок.

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