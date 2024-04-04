"Новое Единство" может выдвинуть нынешнего министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере на пост министра иностранных дел, который вскоре покинет Кришьянис Кариньш, сообщает Латвийское телевидение (LTV), ссылаясь на неофициальную информацию, пишет LETA.

Если Либиня-Эгнере пересядет в кресло министра иностранных дел, "Новое Единство" может выдвинуть на вакантный пост министра юстиции нынешнего парламентского секретаря Лауму Паэглькалне или председателя юридической комиссии Сейма Андрея Юдина, сообщает ЛТВ.

Однако телеканал TV3, ссылаясь на неофициальную информацию, сообщил, что Либиня-Эгнере не согласилась на такое изменение, из чего можно сделать вывод, что "Новое Единство" еще не выбрало нового министра иностранных дел.

Политики выразили надежду, что кандидатура следующего министра иностранных дел будет утверждена на следующей неделе. В политических кругах в качестве возможных кандидатов на пост министра иностранных дел назывались несколько имен — бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица, депутат Гиртс Валдис Кристовскис, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Байба Браже.

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