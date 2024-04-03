Хотя правящая партия "Новое Единство" пока официально не выдвинула кандидата на пост министра иностранных дел, неофициально прозвучала версия, что эта должность может достаться оппозиционному Национальному объединению. С другой стороны, премьер-министр Эвика Силиня заявила, что изменения в составе правительства не стоят на повестке дня.