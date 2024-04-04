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НАТО необходимо разработать долгосрочную стратегию сдерживания России, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш на встрече министров иностранных дел стран НАТО в четверг, где союзники обсудили текущие приоритеты в области безопасности и обороны в рамках подготовки к предстоящему в июле саммиту в Вашингтоне.

Центральными вопросами встречи были укрепление обороноспособности НАТО, усиление роли НАТО в долгосрочной поддержке Украины и укрепление сотрудничества со странами-партнерами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

В ходе встречи министры иностранных дел торжественно отметили 75-ю годовщину подписания Вашингтонского договора, который официально учредил НАТО. В своем выступлении Кариньш выразил благодарность за вступление Латвии в НАТО 20 лет назад и за приверженность союзников укреплению восточного фланга альянса, а также отметил вклад Латвии в евроатлантическую безопасность, включая активное участие в операциях НАТО и амбициозные инвестиции в оборону.

"Независимо от ситуации на Украине, Россия останется самой большой долгосрочной угрозой для евроатлантического пространства", - заявил Кариньш, добавив, что НАТО необходимо согласовать долгосрочную стратегию сдерживания России, чтобы ограничить ее возможности по восстановлению вооруженных сил, предотвратить ее попытки расколоть общество и обойти санкции.

На полях встречи состоялось заседание Совета НАТО-Украина, на котором Украину представлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Министры НАТО заслушали оценку Кулебой текущей ситуации в войне и неотложные потребности украинских вооруженных сил на линии фронта.

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