В пятницу утром в Риге, на улице Лиепаяс, образуются транспортные пробки, что, вероятно, можно объяснить закрытием путепровода на улице Алтонавас, пишет агентство LETA.

Согласно информации на карте пробок balticmaps.eu, сегодня утром на улице Лиепаяс возле железной дороги и на въезде из Марупе на Улманя гатве периодически возникают пробки, в которых водителям приходится стоять до десяти минут.

Вероятно, это связано с принятым вчера решением закрыть мост через железную дорогу на улице Алтонавас и перенаправить три автобусных маршрута через железнодорожный переезд на улице Лиепаяс.

Как уже ранее писал портал Delfi, путепровод над железной дорогой на улице Алтонавас Рижская дума решила закрыть из-за его небезопасности. Во время обследования путепровода, построенного в 1910 году, была обнаружена потенциально опасная деформация.

Путепровод расположен на запланированной трассе Rail Baltica, в ходе строительства которой он должен быть снесен.

В связи с закрытием путепровода внесены изменения в автобусные маршруты № 25, 55 и 56. Автобусы теперь пересекают железную дорогу по переезду улицы Лиепаяс.

Также немного изменены региональные автобусные маршруты Рига-Марупе и Рига-Яунмарупе. Эти автобусы объезжают закрытый путепровод по улицам Лиепаяс и Карля Улманя гатве, а остановка Ārlavas iela на неопределенное время закрыта.

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