Бывший директор внешней разведки Латвии - Бюро по защите Сатверсме, а сейчас старший исследователь Центра исследований геополитики Янис Кажоциньш прокомментировал в интервью lsm.lv версии о том, что Россия может осуществить вслед за Украиной военное вторжение в Польшу и страны Балтии

"Это нарратив, который в каком-то смысле выгоден не только России в попытках повлиять на страны Балтии, но и Украине, поскольку это означает, что Украина больше сможет полагаться на поддержку Польши и стран Балтии, потому что если мы [Украина] падет, то вы будете следующими. Поэтому оно иногда появляется в высказываниях украинских политиков", - считает Кажоциньш.

В то же время бывший шеф SAB призвал помнить, что военное вторжение требует подготовки.

"Но мы должны принять во внимание, что [России] потребуются годы, чтобы вооружиться силами, способными атаковать страны Балтии и/или Польшу. Это требует технологий, промышленности и человеческих ресурсов, но сейчас в Украине все это идет на то, чтобы достичь определенного успеха в Украине. Это не то, что произойдет завтра. В то же время надо помнить, что все генералы всегда стараются выиграть предыдущую войну только для того, чтобы сделать это лучше. Что такое предыдущая война? Это то, что мы сейчас наблюдаем в Украине", - подчеркнул исследователь.

"Если бы Кремль думал о попытке серьёзного раскола НАТО и Европейского союза как о последней надежде, тогда нападение могло бы быть не таким, как сейчас. Это может быть скорее гибридная атака", - полагает Янис Кажоциньш.

По мнению бывшего главы SAB, "поэтому сейчас очень важно, чтобы мы соответствующими ресурсами поддерживали свои структуры внутренней безопасности - не только учреждения государственной безопасности, но и пограничников, полицию и Государственную пожарно-спасательную службу. Потенциально они станут нашей первой линией обороны", - считает Кажоциньш.

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