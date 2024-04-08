За первые три месяца этого года в Латвии констатировано 39 случаев болезни Лайма, свидетельствуют оперативные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о статистике болезней, которые переносят клещи, сообщает агентство LETA.

В январе обнаружено 13 случаев заболевания, в феврале - 15, в марте - 11.

По оперативным данным SPKC, пока в Латвии не констатированы случаи заболевания клещевым энцефалитом и эрлихиозом.

В прошлом году зарегистрирован 281 случай болезни Лайма, 262 случая клещевого энцефалита и два случая эрлихиоза.

Сезон активности клещей в Латвии обычно длится с начала апреля до конца октября, но при благоприятных метеорологических условиях может быть и дольше. Клещи становятся активными при таянии снега и температуре воздуха выше +3-+5 градусов.

Специалисты SPKC призывают всех проявлять осторожность. После выхода на улицу, даже если это задний двор, проверьте свою одежду или тело на наличие клещей. Особенно тщательно следует проверять детей.

Эпидемиологи SPKC напоминают, что вакцинация обеспечивает защиту только от клещевого энцефалита, но не охраняет от других клещевых заболеваний, таких как болезнь Лайма и эрлихиоз.

В Латвии обнаружены три эпидемиологически важных вида клещей - пастбищный клещ Ixodes ricinus, таежный клещ Ixodes persulcatus и орнаментальный луговой клещ Dermacentor reticulatus, который в последние годы встречается все чаще.

В последние годы 1-3% клещей, собранных в природе в сезон активности клещей, были носителями клещевого энцефалита, у 20-70% были бериллии, вызывающие болезнь Лайма, у 1-9% обнаружился возбудитель эрлихиоза A. phagocytophilum.

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