Облако пыли пустыни Сахара снова достигло Латвии, но в ближайшие три дня концентрация пыли, выпавшей на поверхность, будет очень низкой, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

По данным синоптиков, большая часть пыли пустыни Сахара перемещается в верхних слоях атмосферы, о чем свидетельствует оранжевый цвет неба на закате и восходе, а также из-за ночного дождя небольшие следы грязи на автомобилях и других поверхностях.

По прогнозам Службы мониторинга атмосферы Copernicus, в ближайшие три дня в Латвии концентрация пыли, выпадающей на землю, будет очень низкой, за исключением вторника, 9 апреля, когда ожидается ее небольшое повышение. Однако, по мнению метеорологического центра, это не окажет существенного влияния на качество воздуха. Качество воздуха в Латвии будет определяться местным загрязнением и погодой, которая будет преимущественно сухой и с медленными ветрами, что замедлит рассеивание загрязнений.

Как уже сообщалось, пыль из Сахары на прошлой неделе стала причиной плохого качества воздуха.

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