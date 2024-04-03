На этой неделе небо над Ригой в дымке: в воздухе повышенная концентрация частиц PM10. Главная причина - облака пыли, принесенные из Сахары. Свою роль играют сжигание биоотходов, а также первые теплые выходные и начало сезона шашлыков. Что такое загрязнение PM10 и чем оно чревато?

PM - это аббревиатура от particulate matter (твердые частицы, ТЧ), а число 10 указывает на их размер. В данном случае речь идет о частицах диаметром менее 10 микрометров (миллионных долей метра). В воздухе находится смесь частиц, которые отличаются как по физическим, так и по химическим свойствам. Инспекция здоровья отмечает, что частицы могут выбрасываться непосредственно в воздух (первичные PM) или образовываться в атмосфере из газообразных прекурсоров, таких как диоксид серы, оксиды азота, аммоний и неметановые летучие органические соединения (вторичные ТЧ). Первичные PM и прекурсоры могут быть антропогенного (связанного с деятельностью человека) или природного происхождения.