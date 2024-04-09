С 1 апреля в силу вступили изменения закона, согласно которым разрешается участвовать в дорожном движении только владельцам зарегистрированных в CSDD электросамокатов. До этого можно было передвигаться, образно говоря, "хоть на самом черте" и с какой угодно скоростью, сообщает телеканал 360TV ZIŅneši.

В связи с этим у ряда владельцев электросамокатов возникли проблемы с регистрацией. Редакция телеканала 360TV ZIŅneši получила сообщение Ларисы из Лиепаи, которая не смогла зарегистрировать купленный пять лет назад электросамокат в CSDD. Дело в том, что за время использования дама потеряла техническую наклейку, где была указана мощность и максимальная скорость транспортного средства.

Как подтвердил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс, проблемы с регистрацией действительно возникают в случае, если нет технической информации о самокате. Речь о сведениях о его модели, максимальная мощности, скорости движения. Нужны документы, чтобы это подтвердить. В таком случае нужно провести проверку. Удаленно это сделать не получится, нужно лично обратиться в регистрационный отдел главного рижского офиса CSDD.

Другими словами, если нет документов на электросамокат и человек живет за пределами Риги, то средство передвижения нужно везти с столицу, иного варианта его зарегистрировать нет.

Также следует помнить, что согласно новому закону в CSDD регистрируют только электроскутеры с максимальной скоростью 25 км/ч или если максимальная мощность не превышает 1 кВт.

Следует учитывать, что новые правила приведут к финансовым потерям для продавцов. Вероятно, после введения новых правил наиболее мощные электросамокаты больше не будут востребованы, но они уже были приобретены до вступления в силу новых правил. По этой проблеме правозащитники потребителей уже получили жалобы от нескольких коммерсантов и теперь их рассматривают.

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