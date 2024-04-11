Концепция национальной безопасности Латвии предусматривает отказ Общественных СМИ от содержания на русском языке с 1 января 2026 года. В то же время, согласно Закону об управлении общественными СМИ, в них должно быть содержание на языке нацменьшинств. Политолог, профессор Рижского университета им. Страдиня Илга Крейтусе, считает, что принимавшие концепцию национальной безопасности политики мотивированы исключительно запретом русского языка. Однако запрет — худшее из возможных решений проблем, заявила политолог в эфире программы Латвийского Радио-4 "Подробности", цитирует Rus.LSM.

"У политиков, которые принимали [концепцию национальной безопасности] был один мотив — русский язык запретить. Но мы знаем, что запретами ничего не решается. Да, мы знаем, что в основе единственный государственный язык, об этом никто не должен спорить, такого вопроса вообще не должно быть в государстве. Это один момент. Второй момент — есть люди, которым нужно, чтобы с ними общались на их языке, особенно в кризисной ситуации, где много разных объяснений очень сложных процессов", — отметила Крейтусе.

По ее мнению, если человека обязать выучить госязык, это не значит, что у него пропадет желание слышать родной язык.

Политолог считает, что нужно более детально проанализировать аудиторию Общественных СМИ на русском в Латвии, чтобы решения основывались на реальной ситуации, а не на эмоциях.

"Сейчас это больше напоминает такое эмоциональное состояние: запретить, и проблема на этом решена. Но мы знаем, что запрет — самое плохое решение проблем из возможных", — подчеркнула политолог.

Президент Эдгар Ринкевич во время дискуссии о будущем общественных СМИ отметил, что закон не следует нарушать (имеется ввиду концепция национальной безопасности).

Илга Крейтусе — в прошлом спикер Сейма — считает, что после дискуссии закон или концепцию безопасности, в случае необходимости, можно изменить.

"Изменить закон в латвийском парламенте можно за один день. (…) Закон принимается, закон исправляется и меняется. Это нормальная ситуация в демократическом обществе. И тут нет никакой трагедии, потому что в парламенте работают люди, они могут ошибаться и по горячке принять не то, что нужно", — сказала Крейтусе.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram