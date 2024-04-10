Концепция национальной безопасности предусматривает отказ с 2026 года от содержания общественных СМИ на русском языке. Однако министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") считает, что государственные СМИ должны предоставлять контент и на этом языке, о чем она заявила Латвийскому телевидению, пишет Rus.LSM.

Журналисты задали Логиной вопрос, как понять слова президента Эдгара Ринкевича во время дискуссии о будущем общественных СМИ о том, что закон нельзя нарушать (имеется ввиду концепция национальной безопасности), при этом меньшинства должны быть охвачены. На который министр ответила, что "суть в том, чтобы усилить латвийское медиапространство, усилить роль латышского языка в медиапространстве. В то же время мы осознаем, что нужна коммуникация с меньшинствами и разнообразие контента".

На вопрос, будет ли содержание на русском в общественных СМИ после 2026 года, Логина сказала, что "русский язык является одним из языков меньшинств, поэтому мы должны предоставлять контент и на русском языке".

По ее словам, основные Основные принципы политики СМИ являются тем документом, посредством которого можно формировать медиаполитику.

Она подчеркнула, что один из основных аспектов критики заключается именно в том, что предложение, включенное в Концепцию национальной безопасности, "юридически невозможно, это также признали [член SEPLP] Санита Уплея-Егермане и другие специалисты. И такие предложения должны рассматриваться через "основные принципы политики СМИ, а не таким образом".

В свою очередь, бывший министр культуры Наурис Пунтулис ("Национальное объединение") сказал, что в этом и состоит концепция национальной безопасности. "Если в военное время мы не доверяем структурам, ответственным за безопасность нашей страны, если мы ставим под сомнение их компетентность, тогда у нас большие проблемы", — заявил Пунтулис.

Отметив, что концепция создавалась без обсуждения, Пунтулис призвал ориентироваться не на процесс, а на результат. По его словам, все институты, отвечающие за национальную безопасность, приветствовали такое предложение, возражений не было. "Я не вижу оснований считать этот процесс неправильным", — подчеркнул Пунтулис, напомнив, что предложение имело подавляющую поддержку в Сейме.

Логина отметила, что, особенно в условиях войны, "мы не можем идти против журналистов, мы не должны связывать руки нашей четвертой власти [СМИ], потому что это очень серьезная угроза для нашей демократии".

Она также раскритиковала недостаточное участие в этом процессе журналистов и отраслевых организаций. "Мы должны подумать о том, как сделать так, чтобы люди, живущие в Латвии, были с нами не только физически, но и в информационном пространстве".

Напомним, 4 апреля редакторский совет Латвийского радио заявил, что свобода слова и независимость СМИ – под угрозой. К заявлению тогда присоединились и коллеги из Латвийского телевидения.

19 сентября правительство Эвики Силини за закрытыми дверями поддержало проект Концепции национальной безопасности, согласно которой латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. 28 сентября Сейм поддержал Концепцию.

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