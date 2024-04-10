Государственная полиция задержала двух граждан Латвии, которые сорвали украинский флаг с одного из зданий в Риге, сообщает агентство LETA.

5 апреля в полицию поступил звонок от очевидца о том, что мужчина в маске срывает украинский флаг, висящий на здании на улице Барона, а другой мужчина снимает его на камеру. После инцидента оба сразу же покинули место происшествия, а в Рижском Восточном управлении Государственной полиции началось расследование.

На опубликованном в социальных сетях ролике видно, что мужчина сломал флагшток, держа в руках похожий на профессиональную рацию предмет.

Сотрудники полиции установили личности двух предполагаемых нарушителей и задержали их 9 апреля. Задержанные ранее не были судимы.

Во время обысков в домах задержанных полицейские обнаружили маску, предположительно использовавшуюся при совершении преступления, рацию, а также различные предметы, "имеющие отношение к прославлению коммунистического режима и России".

Уголовное дело возбуждено по факту действий, направленных на возбуждение национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти, а также об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Завтра суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемых.

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