Из Земессардзе исключили мужчину, который высказал в соцсетях враждебный комментарий по отношению к украинцам.
Пресс-офицер командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Сандра Брале подтвердила, что после служебной проверки, которая констатировала нарушение воинской дисциплины в действиях земессарга, с ним был расторгнут договор о службе.
Действия военнослужащего вне службы должны опираться на ценности и стандарты НВС, а также соответствовать общепринятым морально-этическим нормам.
Ранее уже сообщалось, что некий активист, участвовавший в забеге в поддержку Украины, заявил в соцсетях, что получил направленные против себя и украинцев комментарии от лица по имени Олег.
Профиль соцсетей свидетельствует о том, что Олег на одном из видео запечатлен в форме Латвийской армии.
НВС позже заявили, что указанное лицо только в этом году вступило в Земессардзе.