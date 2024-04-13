Из Земессардзе исключили мужчину, который высказал в соцсетях враждебный комментарий по отношению к украинцам.

Пресс-офицер командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Сандра Брале подтвердила, что после служебной проверки, которая констатировала нарушение воинской дисциплины в действиях земессарга, с ним был расторгнут договор о службе.

Действия военнослужащего вне службы должны опираться на ценности и стандарты НВС, а также соответствовать общепринятым морально-этическим нормам.

Ранее уже сообщалось, что некий активист, участвовавший в забеге в поддержку Украины, заявил в соцсетях, что получил направленные против себя и украинцев комментарии от лица по имени Олег.

Профиль соцсетей свидетельствует о том, что Олег на одном из видео запечатлен в форме Латвийской армии.

НВС позже заявили, что указанное лицо только в этом году вступило в Земессардзе.

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