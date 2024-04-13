Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Из Земессардзе исключили мужчину, который высказал в соцсетях враждебный комментарий по отношению к украинцам.

Пресс-офицер командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Сандра Брале подтвердила, что после служебной проверки, которая констатировала нарушение воинской дисциплины в действиях земессарга, с ним был расторгнут договор о службе.

Действия военнослужащего вне службы должны опираться на ценности и стандарты НВС, а также соответствовать общепринятым морально-этическим нормам.

Ранее уже сообщалось, что некий активист, участвовавший в забеге в поддержку Украины, заявил в соцсетях, что получил направленные против себя и украинцев комментарии от лица по имени Олег.

Профиль соцсетей свидетельствует о том, что Олег на одном из видео запечатлен в форме Латвийской армии.

НВС позже заявили, что указанное лицо только в этом году вступило в Земессардзе.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit