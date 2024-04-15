В понедельник, 15 апреля, президент Латвии Эдгар Ринкевич посещает с рабочим визитом Даугавпилс. Во вторник, 16 апреля - Аугшдаугавский край, а 19 апреля состоится визит главы государства в Резекненский край. В ходе посещения приграничного региона президент встретится с руководителями и жителями самоуправлений, проведет заседание Военного совета и штаб "Земессардзе". На прошлой неделе стало известно, что при правительстве также создан особый Комитет по вопросам безопасности и развития региона Восточной границы.

В Даугавпилсе Эдгар Ринкевич встречается с депутатами городской думы, следует из публикации на президентском портале.

Впереди - встречи с руководителями учебных заведений и руководством Даугавпилсского университета.

Президент также посетит Даугавпилсскую среднюю школу наук, где ознакомится с учебным процессом. Во время визита президент пригласит старшеклассников на разговор о роли образования в развитии Латгальского региона и важности 20-летия со дня вступления Латвии в НАТО и Европейский cоюз.

В ходе визита Ринкевич также встретится с руководством и персоналом Даугавпилсской психоневрологической больницы и ознакомится с работой в отделениях больницы. Президент возложит цветы к месту памяти солдат польской армии, погибших в боях за свободу Латвии, и посетит Музей Ротко.

В завершение визита президент даст интервью местным СМИ и встретится с жителями в концертном зале Даугавпилсского дома единства.

В Аугшдаугавском крае у президента запланирован встречи с руководством самоуправления, а также с представителями Латвийского профсоюза железнодорожников и отрасли сообщения. В программе визита - посещение основной школы в Ваболе и места реализации образовательной программы Латгальского Индустриального колледжа "Вишки". Ринкевич посетит поселок ремесленников Вишки. По завершении визита президент государства даст интервью программе Латвийского радио Latgolys stuņde в Илукстском центре культуры и искусства.

В четверг визит в Резенкненский край начнется с посещения штаба 3-й Латгальской бригады "Земессардзе". В Резекне состоится заседание Военнного совета, который проведет президент. Запланирована встреча Военного совета с руководителями приграничных краев страны.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram