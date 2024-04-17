Находящееся сейчас в оппозиции "Национальное объединение", которое много лет руководило Министерством культуры, требует отставки Агнесе Логиной ("Прогрессивные"), которая возглавляет ведомство сейчас, пишет Rus.LSM со ссылкой на передачу Labrīt на Латвийском радио.

Поводом для такого шага "Нацобъединения" стали высказывания Логиной о необходимости обеспечить содержание общественных СМИ в том числе на русском языке, пояснил в интервью передаче Labrīt на Латвийском радио предыдущий министр культуры, а ныне депутат Сейма Наурис Пунтулис. Уточнив, что лично ему также неприемлема и политика ведомства в отношении к Угловому дому, как и коммуникация Логиной с уже бывшим ректором Музыкальной академии Гунтаром Пранисом.

Нынешняя Концепция национальной безопасности предусматривает, что с 2026 года общественные СМИ смогут создавать контент только на латышском или на других языках ЕС, а также языках стран-кандидатов. В то же время Агнесе Логина выступала за то, чтобы общественные СМИ вещали в том числе и на русском языке.

Пунтулис не видит противоречия между упомянутой концепцией и законом об общественных СМИ, который позволяет создавать контент на языках нацменьшинств. Экс-министр уточнил, что общественным СМИ следовало бы обратить больше внимания уделять ливскому, латгальскому и английскому языкам.

Напомним, 19 сентября 2023 года правительство Эвики Силини за закрытыми дверями поддержало проект Концепции национальной безопасности, согласно которой латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. 28 сентября Сейм поддержал Концепцию. Перед голосованием в парламенте Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) 25 сентября направил письмо Совету по нацбезопасности, Сейму и другим организациям, в котором критикует этот запрет.

При этом сама министр культуры Агнесе Логина считает, что государственные СМИ должны предоставлять контент и на русском — об этом она заявила Латвийскому телевидению.

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