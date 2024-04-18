В прошлом году финансовая ситуация в больницах была тяжелой, а в этом году она хоть и не будет идеальной, но "будет ОК", заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении в четверг, 18 апреля.

Политик заявил: чтобы в этом году в больницы поступило больше денег, нужно достаточно плавно идти вперед, реализуя доклад Министерства здравоохранения, предусматривающий первые реформы больничной сети. Этот план позволит больницам получить дополнительно более 25 млн евро.

У Латвийской ассоциации больниц есть возражения против этих планов, однако Абу Мери считает, что в целом сотрудничество с партнерами у Министерства здравоохранения хорошее. Хотя, по словам министра, понятно, что никогда не будет такого, чтобы планы удовлетворяли абсолютно всех. Абу Мери надеется, что все предложенные изменения будут утверждены до начала июня.

Министр подсчитал, что после получения дополнительных 25 миллионов евро ситуация в больницах будет не идеальной, но "все будет ок", поскольку "в этом году все будет дешевле", к тому же в бюджет уже заложены дополнительные средства.

По мнению Абу Мери, продвижение реформ важно для того, чтобы "в правительстве я не получал упреков" за то, что предоставление денег не сопровождалось повышением эффективности системы здравоохранения.

Политик напомнил: к следующему году Министерство здравоохранения планирует подготовить новый доклад, в котором более подробно будут разработаны реформы в организации работы больниц.

Через две недели Министерство здравоохранения выдвинет предложение о расширении списка компенсируемых лекарств, на что планируется выделить "15-20 миллионов" евро.

Как уже сообщалось, Министерство здравоохранения подготовило доклад о реформировании больничной сети, который предусматривает плановые меры по совершенствованию стационарной медицинской помощи, в том числе в сфере оказания неотложной медицинской помощи. Также актуализированы требования к профилям больничной деятельности и их уровням, определены сети сотрудничества региональных больниц и принципы их работы, а также - создание и управление методическими центрами, которые обеспечат системный контроль качества лечебных процессов в стране.

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