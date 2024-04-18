Водителей электросамокатов призывают задуматься о собственной безопасности. Врачи и полиция начали акцию "Самый быстрый способ добраться до больницы", сообщает Rus.LSM.

Каждый день рижанин Эрик Берзиньш ездил по одному и тому же маршруту на работу. На нем была каска и вся необходимая экипировка. Для передвижения он выбрал электросамокат, чтобы тратить меньше денег на топливо. Но такое решение обошлось ему дороже.

"Каждый день передвигался на своем самокате от дома до работы, это случилось в Межапарке. Этот день до конца не помню — помню только, как проснулся в больнице", — рассказал он. — "Я был в шоке, не понимал, что произошло. Первое что увидел, это своего отца, он сказал, что я упал с самоката. В итоге у меня перелом лицевой кости в трех местах, и я практически полностью потерял зрение в правом глазу. Я ездил по этому маршруту каждый день, но был Праздник песни, многие дороги перекрыли, лежали трубы. Возможно, я чего-то не заметил".

В больнице имени Паула Страдиня рассказали, что большинство водителей самокатов при аварии попадают в челюстно-лицевую хирургию, где им приходится ставить дорогостоящие пластины, которые чаще всего остаются с человеком на всю жизнь.

"При переломе нижней стенки орбиты эта пластинка ставится в глаз — и эта пластинка остается, ее в принципе снимать не нужно, если только не возникают осложнения. На нижней челюсти тоже есть пластинки — их можно снимать, но при переломах нижней и верхней челюсти очень часто страдают зубы…" — рассказала руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии больницы Страдиня Анна Иванова.

Пациент, который, в принципе, просто хотел прокатиться на электроскутере, попадает при падении в челюстно-лицевую клинику. Ему делают операцию, вставляя металл в тело. Часто это молодой человек, который остается с этой травмой на всю жизнь, объяснила медик.

Госполиция зарегистрировала 414 случаев ДТП на электросамокатах в 2023 году. Каждое пятое ДТП случилось из-за опьянения водителя. Поэтому полиция собирается усилить контроль за водителями самокатов, рассказал начальник Управления реагирования Юрис Янчевскис.

Следить будут и за правилами пользования общественными самокатами. В случае нарушений компания по аренде самокатов будет временно блокировать профиль, а при повторных нарушениях может ограничить доступ к приложению и навсегда, рассказал старший специалист по эксплуатации самокатов Bolt Валтс Марга.

Каждый арендный самокат оборудован автоматическими датчиками, и компания отслеживает передвижение водителя в режиме реального времени: видны все маневры, торможения и стиль парковки. Специалист отметил, что все чаще приходится блокировать профили пользователей из-за нарушения правил дорожного движения. Такое происходит каждый день.

Электросамокаты пока остаются самым опасным видом транспорта в Латвии.

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