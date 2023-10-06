Незрячий рижский музыкант Марис Обиданс постоянно сталкивается с трудностями на улицах Риги из-за беспорядочно припаркованных и брошенных прямо на тротуарах самокатов — ему не раз приходилось спотыкаться и получать травмы. Бороться с этим явлением Обиданс решил своими силами, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Марис — инвалид с детства, и из-за послеродовой травмы не видит практически с рождения. Но за более чем 30 лет своей жизни научился передвигаться по Риге самостоятельно, без ассистента. Он изучил дорогу на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта. И все бы ничего, но жизнь подкидывает сюрпризы – то и дело на его привычном пути возникают кем-то небрежно брошенные электросамокаты. В спешке не раз цеплялся и набивал синяки. Теперь он сам убирает на газон стоящие на пути самокаты.

"Я делаю хорошее дело — освобождаю тротуар так, чтобы все могли нормально пройти. Сделаю доброе дело — и легче на душе. Пусть самокат пищит или вибрирует — это уже не моя проблема, я их не ломаю, просто перемещаю так, чтобы тротуар был свободен для всех", — говорит рижанин.

На сайте компании Bolt есть опция — можно пожаловаться на некорректно припаркованный самокат. Можно сообщать о каждом случае — для этого нужно заполнить анкету, ввести свои данные, имя, телефон, адрес где был обнаружен брошенный скутер, и приложить фотографию самого самоката. Вот только как это все проделать незрячему? Времени это займет гораздо больше, чем у вполне здорового человека. Марис в силу проблем со зрением не может так пожаловаться, он просто физически расчищает путь — себе и другим, в то время как другие прохожие порой равнодушно проходят мимо.

Марис призывает самокатчиков подумать о пешеходах, а если нет желания или сил, просто ездить на личном велосипеде, не загружая дорогу беспорядочно припаркованными самокатами.

Представитель компании Bolt в Латвии Валтс Марга говорит, что самый большой рынок использования электроскутеров в Латвии – в Риге, и в середине каждого дня Bolt получает от двух до трех жалоб на некорректное размещение электросамокатов – как от пользователей, так и от пешеходов:

"На жалобы реагируем практически сразу – моментально, в тот же день. Как? Зависит от ситуации - либо закрываем клиенту возможность пользоваться электроскутером, либо высылаем на место своих сотрудников, которые могут убрать с дороги скутер и поставить его так, чтобы он не мешал проходу или проезду", — отметил Марга.

Что касается соблюдения правил размещения самокатов, то они до сих пор не разработаны и не приняты, и все же компания консультирует своих клиентов, где именно лучше оставлять транспорт, а где это делать нежелательно.

Примерно 87- 88% поездок заканчивается правильным размещением электроскутеров, и только 11-12 % заканчивается размещением в неподходящих для этого местах.

И чаще всего самокаты закидывают в кусты или на газоны не сами клиенты, а пешеходы – ярые противники такого вида транспорта. Говоря о создании специальных стоянок для электросамокатов, представитель Bolt отмечает, что этот процесс может вызвать сложности из-за нежелания владельцев земли выделить под самокаты какие-то стояночные места, которые сейчас используются для парковки автотранспорта.

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