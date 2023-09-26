Прохожим, пострадавшим от столкновения с самокатом, следует сразу сообщать об инциденте в полицию, а в случае подозрений на серьезные травмы — вызывать на место ДТП бригаду неотложной медицинской помощи. В противном случае шансов на получение компенсации практически нет, заявил в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" руководитель фирмы Autojurists Андрей Чернявский.

Как отмечает радиопрограмма, ДТП с участием электросамокатов становится больше. Ежедневно в латвийские больницы поступает несколько пациентов, пострадавших во время поездки или из-за наезда скутера.

"Шла вечером по правой стороне тротуара. Никого рядом не было. И вдруг – в меня врезается самокат!", — рассказывает рижанка Анна.

Женщина получила сильный удар в спину. От боли и неожиданности полетела на асфальт - разбила колени, все руки в ссадинах. "Похоже, ударилась грудной клеткой – несколько дней все ребра болят. К счастью, обошлось без переломов. Но хожу с трудом".

Из-за неожиданности и болевого шока пострадавшая не позвонила ни в "неотложку", ни в полицию. Сначала дошла до работы, а потом домой. Девушка на самокате оставила свой номер телефона, но когда Анна решила позвонить ей, оказалось, что этот номер та выдумала.

Анна опасается, что лечение затянется и в итоге обойдется очень дорого. Теперь же, по прошествии двух дней, пострадавшая понимает, что упустила время и сомневается, что в полиции примут запоздалое заявление.

Подробнее о том, как следует действовать пострадавшему от самокатчика, радиостанции рассказал Андрей Чернявский — глава фирмы Autojurists, которая помогает потерпевшим в авариях получить компенсацию.

"Если вас сбил самокат и вы чувствуете, что травма, серьезная, нужно на место ДТП вызвать "неотложку". Если всё обернулось ушибами, нужно самостоятельно направиться в медицинское учреждение и зафиксировать эти повреждения. Также о наезде нужно сообщить в полицию по телефону 110. Сообщить об этом водителю самоката и дождаться приезда экипажа. Если все покинули место ЧП, нужно написать заявления электронно или в письменном виде и описать все детали произошедшего", — рассказывает Чернявский.

С заявлением лучше не затягивать, но и терять надежду на получение компенсации не стоит, говорит юрист. Правда, чаще всего компании приходится вести дела пострадавших от травм в автоавариях, в том числе и самих водителей электроскутеров.

Конечно, лучше заявить об этом сразу же. Но можно подать заявление в любой момент.

Если авария происходит в Риге, то на улицах и перекрестах стоит много камер. Полиция имеет право запросить видеозапись и установить личность виновника наезда. Если наезд произошёл на скутере компании Bolt, то можно вычислить конкретный самокат и установить личность виновника».

Представитель Госполиции Лина Кальке рассказала "Домской площади", что происшествия с участием электроскутеров на дорогах и тротуарах Риги явление далеко не редкое. Исходя из полицейской статистики, ежедневно происходит одно-два ДТП с участием этих средств передвижения.

С начала этого года произошло уже 339 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей электросамокатов. В этих ДТП пострадало 249 человек, из них 12 получили тяжелые травмы.

За тот же период прошлого года произошло 350 таких дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. В них пострадало 264 человека, и один человек погиб.

В этом году летальных исходов не зафиксировано.

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