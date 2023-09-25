"В нашей системе мы видим, что эти скутеры были свезены из разных мест и сброшены в канаве возле одной из улиц. Прохожий сообщил нам об этом утром 17 сентября", — рассказал Delfi представитель Bolt в Латвии Валтс Марга.
В связи с произошедшим актом вандализма и умышленной порчи имущества представители Bolt уже обратились в полицию. Обстоятельства инцидента выясняются.
К слову, это уже не первый случай акта вандализма по отношению к шеринговым электросамокатам — ранее хулиганы сбрасывали скутеры в Даугаву, подвешивали их на ветки деревьев и оскверняли иными способами.
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