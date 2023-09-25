В ночь с 16 на 17 сентября множество самокатов компании Bolt были свезены и сброшены в одну из канав в Марупе. Кто это сделал и зачем — пока неизвестно, подтвердили представители предприятия порталу Delfi.

"В нашей системе мы видим, что эти скутеры были свезены из разных мест и сброшены в канаве возле одной из улиц. Прохожий сообщил нам об этом утром 17 сентября", — рассказал Delfi представитель Bolt в Латвии Валтс Марга.

В связи с произошедшим актом вандализма и умышленной порчи имущества представители Bolt уже обратились в полицию. Обстоятельства инцидента выясняются.

К слову, это уже не первый случай акта вандализма по отношению к шеринговым электросамокатам — ранее хулиганы сбрасывали скутеры в Даугаву, подвешивали их на ветки деревьев и оскверняли иными способами.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram