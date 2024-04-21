Партия "Единство" восемь лет бесплатно использовала созданную IT-компанией "SOAAR" систему во время выборов на своих съездах, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

IT-компания "SOAAR" является фигурантом уголовного дела о возможной растрате бюджетных средств Центральной избирательной комиссии в крупном размере, по которому прокуратура предъявила обвинения бывшему председателю ЦИК Кристине Берзине, двум другим сотрудникам комиссии и представителю "SOAAR". По оценке Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), эти лица, вероятно, совершали действия для того, чтобы конкретная IT-компания получила право предоставлять услуги на муниципальных выборах 2021 года в результате процедуры переговоров о закупках.

Бывший руководитель офиса "Единства" Нормундс Орлеанс ранее заявил, что партия угрожала бизнесменам, чтобы получать услуги бесплатно. Передача сообщает, что речь идет о компании "SOAAR", которая якобы была обязана обеспечивать электронный подсчет голосов на съездах "Единства".

Техническая поддержка "SOAAR" обошлась партии более чем в 20 тысяч евро, но "Единство" за нее не заплатило. Член правления IT-компании Ренарс Каджулис утверждает, что услуги у него просили с 2011 года, в 2020 году он отказался продолжать сотрудничество и попросил оплатить счет за 8 лет. Вскоре после этого у него якобы начались проблемы с правоохранительными органами, в результате которых сейчас возбуждено четыре уголовных дела.

За 8 лет IT-компания "SOAAR" обеспечилa 47 избирательных процедур на 13 мероприятиях "Единства" - восьми общих собраниях и пяти съездах Рижского отделения. Бизнесмен подсчитал, что это обошлось ему примерно в 22 тысячи евро. В "Единстве" не сообщали об этом в своих отчетах, затраты "SOAAR" в партии не учитывали ни как пожертвование, ни как услугу. В декларациях партии от 2014 года есть только такой пункт - расходы на организацию съезда.

В 2011 году между "Единством" и "SOAAR" был подготовлен контракт на символическую сумму – 50 латов. Однако он не был подписан и оплата не поступила. В последующие годы о контрактах больше ничего не упоминалось.

Передача сообщает, что общение IT-компании велось с представителем "Единства" Санитой Стелпи-Сеглиней, а главным организатором был тогдашний генеральный секретарь партии Артис Кампарс. Известно, что Каджулис написал Кампарсу электронные письма, на которые не получил ответа - все общение велось по телефону или лично. Только Стелпе-Сеглиня вела переписку по электронной почте, но в электронных письмах речь шла о технических деталях.

Заявив, что он уже не помнит подробностей, Кампарс признал, что сначала система подсчета голосов была передана "Единству" для тестирования и опробования. "После этого, скорее всего, должны быть еще и выплаты. Я не помню наизусть столько платежей, кто и что заплатил", - добавил бывший генсек партии.

А член правления IT-компании Каджулис теперь утверждает, что он понял ситуацию следующим образом: "раз мы обеспечиваем государственные выборы, то обязаны обеспечить и выборы в "Единстве", потому что государство за это уже заплатило".

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