Партия "Единство" доверяет проверкам правоохранительных органов в связи с обвинением в использовании на съездах разработанной SOAAR IT-системы, следует из заявления члена правления "Единства", премьер-министра Эвики Силини сегодня после заседания коалиции.

В воскресенье программа TV3 Nekā personīga сообщила, что "Единство" уже восемь лет бесплатно использует разработанную компанией SOAAR IT-систему для выборов на съездах.

По словам премьер-министра, у нее нет таких фактов, а указанная ситуация касается периода с 2011 года, когда она была членом другой политической силы - Партии реформ Затлерса.

Премьер добавила, что правоохранительные органы в настоящее время оценивают деятельность самой SOAAR, значит, оценят и соответствующие "односторонние" обвинения в адрес "Единства".

Партии нечего скрывать, утверждает Силиня.

Как сообщалось, SOAAR является фигурантом уголовного дела о предполагаемой крупной растрате бюджетных средств в Центральной избирательной комиссии.

Бывший руководитель офиса "Единства" Нормунд Орлеанс заявил, что партия угрожала предпринимателям, чтобы получить бесплатные услуги. По данным Nekā personīga, речь идет о компании SOAAR, которую попросили обеспечить электронный подсчет голосов на съездах "Единства".

По сообщению передачи, техническая поддержка SOAAR якобы обошлась партии более чем в 20 000 евро, но "Единство" за нее не заплатило. Член правления компании Ренарс Каджулис утверждает, что его попросили оказывать услуги с 2011 по 2020 год, а в 2020 году он отказался и попросил заплатить. Вскоре после этого у него якобы начались проблемы с правоохранительными органами, которые теперь переросли в четыре уголовных дела.

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