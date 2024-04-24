Статистика за 2023 год показывает: Латвия является лидером стран Балтии по выплатам больничных в расчете на одного работника. Латвийские работодатели недовольны таким положением и считают, что это оказывает негативное влияние на бизнес, а значит снижает его конкурентноспособность.

В 2023 году Латвия была лидером региона по выплате больничных в пересчете на одного работника — 393 евро. В Эстонии этот показатель составил 372 евро, а в Литве всего 48 евро.

За год нетрудоспособность работников обошлась работодателям Латвии в 350 млн евро. В Эстонии по больничным было выплачено на 90 млн евро больше. В Литве работодатели выплатили своим работникам всего 70 млн евро за нетрудоспособность. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Что предлагают работодатели?

"По мнению работодателей, привычку брать больничные следует уменьшить, а нормы должны быть такими, чтобы они мотивировали вернуться на работу, а не создавали максимально благоприятные условия для того, чтобы болеть и не выходить на работу", — заявил в эфире Латвийского радио глава Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.

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