Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня концептуально поддержала поправки к Иммиграционному закону, согласно которым требование о знании государственного языка планируется применить еще к нескольким тысячам граждан России.

Государственному центру содержания образования (VISC) понадобятся дополнительные средства для проверок знаний государственного языка, сказал на заседании комиссии представитель VISC. Первоначальный объем расходов оценивается в 390 000 евро. За вычетом из соответствующей группы лиц старше 75 лет общая сумма, возможно, может быть меньше.

После того, как поступят платежи от тех, кому языковые проверки придется проходить, собранные средства VISC планирует вернуть в бюджет.

Один из подавших поправки депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Раевс (Объединенный список) подчеркнул, что предложены одновременно и реалистичные, и строгие сроки изучения латышского языка для проживающих в Латвии россиян.

Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш подчеркнул, что министерство поддерживает и призывает принять эти поправки, которые важны для общественной безопасности в период, когда вооруженное вторжение России в Украину активно продолжается. Важно провести проверки знаний латышского языка, чтобы выявить аспекты интеграции граждан России, отметил Витолиньш.

Поддержку поправкам выразили также представители Службы госбезопасности и Бюро омбудсмена.

Среди указанной группы россиян — отставные российские военные и члены их семей. В эту группу входят более 3 100 человек в возрасте до 75 лет.

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