Сегодня совет общественного транспорта поддержал открытие нового коммерческого маршрута Рижский международный автовокзал – аэропорт "Рига". Возить пассажиров по этому маршруту будет международная компания Lux Express.

Хотя пункты назначения нового маршрута и нынешнего 22-го автобуса совпадают, маршрут коммерческого автобуса будет более прямым — он будет курсировать по Вантовому мосту и без некоторых поворотов в Пардаугаве. Единственная совпадающая остановка двух автобусов - Kauguru iela.

Что касается сегмента пассажиров, то Lux Express планирует занять нишу между общественным транспортом и такси. Автобусы будут более высокого класса, специально приспособленные для перевозки багажа, и цена будет выше, чем на городской общественный транспорт. Планируется, что цена поездки составит 8 евро.

Автобусы будут ходить раз в час, и всего в сутки планируется 40 рейсов.

Для нового маршрута аэропорт построит на своей территории отдельную остановку.

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